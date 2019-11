Yön uutiskooste: Lontoon terrori-iskusta epäilty oli tuomittu terrorismiin liittyvistä rikoksista, enää reilu kolmannes on tyytyväisiä Rinteen hallitukseen

Poliisi vahvistaa: Lontoon terrori-iskusta epäilty oli tuomittu terrorismiin liittyvistä rikoksista

Lontoossa poliisi on tunnistanut Lontoon perjantaisesta terrori-iskusta epäillyn, kertovat kansainväliset mediat. Poliisin mukaan 28-vuotias mies oli aiemmin ollut vankilassa terrorismiin liittyvistä rikoksista. Mies oli tuomittu vuonna 2012. Hän oli päässyt valvottuun vapauteen joulukuussa 2018.

Epäillyn rikostaustasta kertoivat aiemmin useat mediat omiin lähteisiinsä nojaten.

Epäilty oli asunut Staffordshiressa, jossa poliisi kertoi suorittaneensa hyökkäyksen jälkeen etsintöjä tietyssä osoitteessa.

Veitsihyökkäyksessä kuoli kaksi ihmistä. Lisäksi epäilty kuoli paikalla poliisin luoteihin. Guardianin mukaan kuolonuhrit olivat mies ja nainen. Sairaalahoidossa on kolme uhria, yksi mies ja kaksi naista. (Lähde: AFP)

Haagin puukotuksessa haavoittui kolme alaikäistä - epäiltyä tekijää etsitään edelleen

Hollannin hallintokaupungissa Haagissa perjantaina tapahtuneessa puukkohyökkäyksessä haavoittuneet ovat alaikäisiä, kertoo poliisi. Poliisi ei kertonut haavoittuneiden tarkkoja ikiä.

Epäilty on 40–50-vuotias harmaaseen verryttelypukuun pukeutunut mies. Häntä etsitään edelleen.

Puukotus tapahtui vilkkaalla kauppakadulla Grote Marktstraatilla. Tiedot tarkasta tapahtumapaikasta ovat aiemmin olleet epäselviä. Uutistoimisto AFP:n viimeisimmän tiedon mukaan puukotus on tapahtunut Hudson's Bay -tavaratalon sisällä. (Lähde: AFP)

Perun oppositiojohtaja Fujimori vapautui tutkintavankeudesta

Perussa oppositiojohtaja ja entisen presidentin tytär Keiko Fujimori on päässyt pois tutkintavankeudesta. Hänet vapautettiin perjantaina 13 kuukauden vankeuden jälkeen.

Perun perustuslakituomioistuin oli määrännyt, että korruptiosta epäilty Fujimori on vapautettava. Korruptiotutkinta jatkuu edelleen.

Fujimorin syytetään muun muassa ottaneen vuoden 2011 presidentinvaalikampanjaansa 1,2 miljoonaa dollaria laitonta vaalitukea brasilialaiselta Odebrecht-rakennusyhtiöltä. Oikeusjuttu on osa laajempaa, useaa Latinalaisen Amerikan maata koskevaa korruptiovyyhteä. (Lähde: AFP)

Lännen Median kysely: Enää reilu kolmannes suomalaisista on tyytyväisiä Rinteen hallitukseen

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitukseen on enää erittäin tyytyväisiä kolme prosenttia suomalaisista ja melko tyytyväisiä 34 prosenttia suomalaisista, käy ilmi Lännen Median teettämästä kyselystä. Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn vastasi hieman yli tuhat suomalaista tämän viikon maanantain ja torstain välisenä aikana.

Kyselyn mukaan hallitukseen on nyt melko tyytymättömiä 38 prosenttia ja erittäin tyytymättömiä 14 prosenttia.

Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lännen Median heinäkuun lopulla teettämässä kyselyssä tyytyväisiä hallitukseen oli vielä lähes puolet ja neljännes ei osannut sanoa kantaansa.

Rinne esitteli HS:lle kaksi mahdollista keinoa työehtoshoppailun estämiseen

Pääministeri Antti Rinne (sd.) esittää Helsingin Sanomien haastattelussa kaksi mahdollista keinoa, joilla voitaisiin estää niin sanottu työehtoshoppailu.

Yksi mahdollinen vaihtoehto on Rinteen mukaan se, että työnantajat voitaisiin lailla velvoittaa osoittamaan, ettei työntekijöiden siirtoa toiseen yritykseen ja toisen työehtosopimuksen piiriin ole tehty vain työehtojen heikentämiseksi, HS kirjoittaa.

Toinen vaihtoehto voisi Rinteen mukaan olla esimerkiksi se, että työehtosopimuslakiin lisätään yksi pykälä. Se velvoittaisi lehden mukaan ilmoittamaan työsopimuksessa, mitä työehtosopimusta kyseisessä työsopimuksessa sen osana noudatetaan.

Liukkaus kiusaa jalankulkijoita ja autoilijoita - varoituksia suuressa osassa maata

Jäätyvät tienpinnat sekä lumi- ja räntäsateet kiusaavat tielläliikkujia tänään suuressa osassa maata.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä Uudeltamaalta Keski-Suomeen sekä Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella. Varoitus huonosta ajokelistä ja kohonneesta onnettomuusriskistä on voimassa myös Enontekiöllä.

Jalkakäytävät ovat paikoin erittäin liukkaita, sillä jään päällä voi olla ohutta lumipeitettä. Varoitus huomattavasta liukastumisriskistä on voimassa Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa.

Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosissa 2 ja 8 pakkasasteen välillä, ja maan pohjoisosissa lämpötilat ovat 7–17 miinusastetta.

Talvisota syttyi 80 vuotta sitten

Tänään on kulunut päivälleen 80 vuotta siitä, kun Suomen ja Neuvostoliiton välillä käyty talvisota syttyi. 105 päivää kestäneessä sodassa kuoli yli 26 600 sotatoimissa ollutta suomalaista ja noin tuhat siviiliä.

Suomi menetti sodassa Neuvostoliitolle yksitoista prosenttia maa-alueistaan, suurimpana kaupunkina Viipurin.

Talvisodan syttymisen muistopäivää vietetään tänään eri puolilla maata. Valtionjohto laskee seppeleen talvisodan kansalliselle muistomerkille Helsingin Kasarmitorilla kello 13.

Laine napsi syöttöpisteitä - Colorado juhli voittoa ilman Rantasta

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Patrik Laine on kerryttänyt tehojaan Winnipegin ja Anaheimin välisessä ottelussa, joka päättyi vierasjoukkue Winnipegin 3–0-voittoon. Laine nappasi syöttöpisteen sekä ottelun ensimmäisestä että viimeisestä maalista.

Suomalaispelaajista maalinteossa puolestaan onnistui Toronton Kasperi Kapanen, joka iski kauden kahdeksannen maalinsa Buffaloa vastaan pelatussa ottelussa. Hän otti myös syöttöpisteen. Ottelu päättyi kuitenkin Buffalon 6–4-voittoon.

Kautensa komeasti aloittanutta Coloradon Mikko Rantasta ei vieläkään nähty jäällä, kun hänen joukkueensa kaatoi Chicagon 5–2. Rantanen on ollut sivussa alaraajavamman takia. Viime viikolla hän jo harjoitteli joukkueensa kanssa ensimmäistä kertaa sitten loukkaantumisensa.

Huuhkajien EM-lohko arvotaan illalla Bukarestissa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen EM-lopputurnauslohko arvotaan tänä iltana Bukarestissa Romaniassa. Huuhkajat päätyy A- tai B-lohkoon.

A-lohkoa pelataan Roomassa sekä Bakussa ja B-lohkoa Pietarissa ja Kööpenhaminassa.

Mikäli Huuhkajat on B-lohkossa, se kohtaa Belgian, Venäjän ja Tanskan. Jos arvonta vie Suomen A-lohkoon, samassa lohkossa on varmuudella Italia. Suomi on arvonnoissa viimeisessä eli neloskorissa yhdessä Walesin ja maaliskuussa pelattavien Kansojen liigan pudotuspelien voittajien kanssa.

EM-turnaus järjestetään ensi kesänä 12 maassa eri puolilla Eurooppaa. Arvontatilaisuus alkaa Bukarestissa kello 19.

Rukan maailmancup jatkuu tänään

Pohjoismaisten hiihtolajien maailmancupissa riittää tänään tohinaa, kun Rukalla kisataan maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn maailmancupin pisteistä.

Yhdistetyn suurmäki hypätään aamun avauslajina kello 9.30 alkaen. Iltapäivällä ohjelmassa on 10 kilometrin hiihto-osuus.

Maastohiihdossa naiset taittavat 10 kilometriä perinteisellä ja miehet 15 kilometriä. Kisapäivän huipentaa suurmäen kilpailu.