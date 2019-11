Keskustan Kulmuni: Hallituksen käytävä sisäinen keskustelu – työmarkkinaosapuolille annettava rauha omiin neuvotteluihinsa

Keskustan puheenjohtaja elinkeinoministeri Katri Kulmuni haluaa, että hallitus käy sisäisen keskustelun Posti-jupakkaan liittyen. Kulmunin mukaan keskustelua tarvitaan valtion omistajapolitiikan linjasta ja siitä, että työmarkkinajärjestöille annetaan rauha käydä neuvottelunsa keskenään. Lisäksi on syytä keskustella hallituksen työllisyystoimista.

– Näistä kaikista hallituksen täytyy tulla vahvempana ulos, Kulmuni sanoo STT:lle.

Kulmuni sanoo pääministeri Antti Rinteen (sd.) tietävän toiveesta.

Kulmuni pitäisi hyvänä, että linjakeskustelu käytäisiin jo ennen tiistaina olevaa eduskunnan välikysymyskeskustelua.

– Totta kai toivomme, että sitä keskustelua voidaan käydä. Hallitus tulisi niistä silloin vahvempana ulos.

Hän muistuttaa, että työmarkkinoilla on edessä vaikea kevät ensi vuonna.

– Haluamme kunnioittaa sitä periaatetta, että työmarkkinaosapuolilla on rauha käydä keskenään osapuolia koskevia keskusteluja.

Kulmunin mukaan valtion omistajaohjauksen linjauksen täytyy olla selkeä ja vahva. Hän ei täsmentänyt, onko siinä nyt jotain erityisiä ongelmia.

Selvityksiä odotetaan

Keskusta toivoo saavansa Posti-jupakan käänteistä selvitykset sekä Rinteeltä että valtion omistajaohjausyksiköltä ja Postilta.

– Toivomme, että meillä on alkuviikosta käytössä kaikki materiaali, mitä tähän liittyy.

Yle kysyi tänään Oulussa vierailleelta Rinteeltä, kuka Posti-kohussa valehtelee.

– En osaa sanoa sitä. Minä en ainakaan, Rinne vastasi.

Eduskunta käy tiistaina välikysymyskeskustelun Postiin liittyvästä epäluottamuslauseesta.

Kulmuni uskoo, että myös keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu vielä Postin käänteiden takia.

Miten Kulmuni arvioi hallitusyhteistyön tilannetta?

– Me odotamme niitä selvityksiä, mitä on toivottu. Meillä on hyvä hallitusohjelma, johon keskusta on sitoutunut.