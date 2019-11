Rinne STT:lle: Hallitus käy ennen välikysymystä Posti-kiistan tapahtumat läpi – IS:n mukaan kokoontuminen Kesärannassa huomenna

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo STT:lle, että hallitus käy ennen tiistain välikysymystä läpi Posti-kiistan tapahtumat. Hän ei kertonut, milloin tapaaminen on.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan "hallituspuolueiden puheenjohtajat kokoontuvat huomenna Kesärantaan pohtimaan hallituksen ja ennen muuta Rinteen asemaa ja hänen mahdollisuuksiaan jatkaa tehtävässään".

Aluksi IS kertoi, että tapaaminen olisi aamulla, mutta myöhemmin kirjoitti, että kokous olisi joko aamulla tai myöhemmin illalla.

STT ei ole saanut vahvistusta IS:n tietoon. Ainakin vihreiden puheenjohtaja sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) on määrä osallistua Paavalin kirkon adventtimessuun saarnavieraana aamukymmeneltä Helsingissä.

Kulmuni: Hallituksen täytyy tulla vahvempana ulos

Pääministeri ilmoitti eilen kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) erosta, mutta paineet Rinnettä kohtaan eivät hellittäneet. Hallituskumppanit penäävät SDP:ltä selvennystä epäselvään tilanteeseen ja oppositiosta vaaditaan Rinteen eroa. Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haastaa hallituskumppaneita pohtimaan, voivatko he jatkaa kaiken tapahtuneen jälkeen hallituksessa.

Keskustan puheenjohtaja elinkeinoministeri Katri Kulmuni sanoi STT:lle aiemmin tänään, että keskustelua tarvitaan valtion omistajapolitiikan linjasta ja siitä, että työmarkkinajärjestöille annetaan rauha käydä neuvottelunsa keskenään. Lisäksi on syytä keskustella hallituksen työllisyystoimista.

– Näistä kaikista hallituksen täytyy tulla vahvempana ulos, Kulmuni sanoi.

Myös Ohisalo toisti tänään puheessaan vihreiden valtuuskunnan kokouksessa, että vihreät haluavat tarkan selvityksen Postin tilanteesta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi STT:lle tekstiviestissä, että on tärkeää varmistaa, että koko hallituksella on kaikki tarvittava informaatio koko tapahtumaketjusta.

Rinne: Hyvä sopia, miten työmarkkinaneuvotteluja seurataan

Rinne sanoi STT:n puhelinhaastattelussa, että hallituksen tapaamisessa on hyvä keskustella, miten nyt käynnissä olevia työmarkkinaneuvotteluja seurataan.

– On varmaan hyvä katsoa, miten tälläkin hetkellä työrauhaan vaikuttavat ilmoitetut toimenpiteet tulevat vaikuttamaan ja miten seurataan, mitä työmarkkinoilla tapahtuu.

Kulmunin mukaan valtion omistajaohjauksen linjauksen täytyy olla selkeä ja vahva. Hän ei täsmentänyt, onko siinä nyt joitain erityisiä ongelmia.

Keskusta toivoo saavansa Posti-jupakan käänteistä selvitykset sekä Rinteeltä että valtion omistajaohjausyksiköltä ja Postilta.

– Toivomme, että meillä on alkuviikosta käytössä kaikki materiaali, mitä tähän liittyy.

Eduskunta käy tiistaina välikysymyskeskustelun Postiin liittyvästä epäluottamuslauseesta.

Miten Kulmuni arvioi hallitusyhteistyön tilannetta?

– Me odotamme niitä selvityksiä, mitä on toivottu. Meillä on hyvä hallitusohjelma, johon keskusta on sitoutunut.

Orpo Rinteelle: Bussin dieselit käyntiin ja kohti Mäntyniemeä

Orpo odottaa hallituskumppaneiden reaktiota pääministerin viime päivien toiminnasta Posti-sotkussa. Orpo puhui kokoomuksen puheenjohtajapäivillä Järvenpäässä tänään.

Hän sanoi katseensa kohdistuvan etenkin keskustan ja vihreiden suuntaan. Orpon mielestä puolueiden tulisi pohtia viikonloppuna, hyväksyvätkö ne tämän hallituksen ohjelman, joka kaikkien arvioitsijoiden mukaan vie Suomea vääjäämättä taloudellisesti seinään.

– Hyväksyvätkö he tämän ja lisäksi sen sekoilun, mitä on nähty viime päivinä, Orpo kysyi puheessa.

Kokoomus vaati eilen Rinteen tiedotustilaisuuden jälkeen hallituksen ja pääministerin eroa.

– Minusta se oli ainoa oikea ratkaisu, kun selvisi, että Rinne on ohjannut eduskuntaa harhaan väärillä tiedoilla. Hän vastaa välikysymykseemme tiistaina, mutta nyt viikonloppuna sekä vihreillä että keskustalla on käynnissä keskustelut siitä, kääntyykö Rinteelle peukku ylös vai alas.

Orpo pohti, näkyykö Posti-sotkun hoidossa äijäfeministiksikin itseään kutsuvan Rinteen johtamistyyli.

– Vaikuttaako se muuallakin hallituksen toiminnassa?

Hänen viestinsä Rinteelle oli, "ettei muuta kuin bussin dieselit käyntiin ja kohti Mäntyniemeä". Orpo viittasi siihen, että Rinteen tulisi esittää eronpyyntönsä presidentille.

Yle kysyi tänään Oulussa vierailleelta Rinteeltä, kuka Posti-kohussa valehtelee.

– En osaa sanoa sitä. Minä en ainakaan, Rinne vastasi.

Rinne korosti STT:lle, että kaikki se, mitä hän on lausunut asiasta, perustuu siihen, mitä omistajaohjausministeri tai hänen esikuntansa on kertonut.