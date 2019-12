Porin Itäpuiston murhaaja oli täydessä ymmärryksessä – oikeus tuomitsi 29-vuotiaan miehen elinkautiseen

Satakunnan käräjäoikeus on antanut tuomionsa Porin Itäpuiston syyskuisesta henkirikoksesta. Oikeus tuomitsi 29-vuotiaan miehen murhasta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan mies hakkasi vuonna 1964 syntynyttä naista useita kertoja tylpällä esineellä kasvojen alueelle ja veitsellä eri puolille vartaloa naisen asunnolla. Lopuksi mies irrotti naisen pään ja sytytti tulipalon tämän vuoteeseen.

Oikeus piti tekoa erityisen raakana ja erityisen julmana. Miehelle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli teon tehdessään täydessä ymmärryksessä.

– Tästä rikostapauksesta on julkisuudessa puhuttu ”Itäpuiston murhana”. Käytetty rikosnimike on ollut oikea. Mies on syyllistynyt murhaan syytteen mukaisesti, oikeus katsoi.

Motiivina oli oikeuden mukaan se, että nainen halusi päättää seurustelusuhteen ja purkaa kihlauksen.

Tuomitun mukaan asunnolla oli toinen mies

Tuomittu Alaa Kadhim Mahdi Albu-Salih kiisti henkirikoksen. Hän kertoi, että kihlautui naisen kanssa kesäkuun lopulla, eli vajaat kolme kuukautta ennen henkirikosta. Toisin kuin syyttäjä katsoi, mies kertoi purkaneensa itse kihlauksen.

Oikeudessa käytiin läpi myös siitä, kuinka aitoa turvapaikanhakijana Irakista Suomeen tulleen tuomitun kääntyminen kristinuskoon on ollut. Oikeus kuitenkin katsoi, ettei sillä seikalla ollut merkitystä henkirikoksen arvioinnissa.

Mies kertoo käyneensä tapahtumailtana naisen asunnolla. Hän sanoi poistuneensa asunnolta iltaseitsemän jälkeen ja käyneensä myöhemmin hakemassa sinne unohtuneen puhelimensa ja lippalakkinsa. Hän kertoi nähneensä parvekkeella vieraan miehen. Tämä oli syytetyn mukaan lyönyt häntä kasvoihin ja purrut naista ranteeseen. Sitten mies nukahti sohvalle. Syytetty kertoo lähteneensä asunnolta, eikä tiedä, mitä sen jälkeen on tapahtunut.

Oikeus kuitenkin piti miehen kertomusta epäluotettavana.