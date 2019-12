Junaliikenne kulkee jälleen Keravalla, kaukoliikenteessä yhä myöhästymisiä

Junaliikenne Keravalla on käynnistynyt jälleen oltuaan ratajärjestelmävian vuoksi poikki kaksi tuntia, kertoo Rataliikennekeskus.

Vika on pääosin korjattu, mutta merkittävien myöhästymisten arvioitiin jatkuvan vielä iltaan saakka. Tapahtuman vuoksi myöhään jääneet pohjoisen ja idän suuntiin menevät kaukojunat kulkevat todennäköisesti myöhässä määräasemilleen asti. Junavuoroissa on viivästymisiä noin puolesta tunnista yli tuntiin. Osalla rataosuuksia on järjestetty korvaavia kuljetuksia.

Lähiliikenne palautunee normaaliksi parin tunnin sisällä. Viivästykset koskivat R, Z ja K-junia.

VR tiedottaa myöhästymisistä yksityiskohtaisemmin verkkosivuillaan.