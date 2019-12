Keskustan kansanedustajat menivät vaitonaisina ryhmäkokoukseen puimaan Rinteen jatkoa

Keskustan eduskuntaryhmä on kokouksessa, jossa se pohtii tukeaan pääministeri Antti Rinteen (sd.) jatkolle.



Keskustan kansanedustajat eivät kommentoineet kokoukseen mennessään medialle mitään, ei myöskään puolueen puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni.



Helsingin Sanomien mukaan keskusta on erittäin jakautunut kannoissaan, ja peräti 17 kansanedustajaa 31:stä haluaisi Rinteen jättävän pääministerin tehtävät.



Juuri ennen keskustan kokouksen alkua, pienin hallituspuolue RKP päätti omassa eduskuntaryhmän kokouksessaan tukea Rinteen jatkoa pääministerinä.



RKP:n puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan Posti-asiaa ei ole hoidettu niin hyvin kuin olisi pitänyt. Hänen mielestään muun muassa viestinnässä on ollut tarkentamisen varaa.



Henrikssonin mukaan RKP haluaa kuitenkin antaa Rinteelle uuden mahdollisuuden.



Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ei ole kommentoinut STT:lle, onko Rinteellä vihreiden tuki. Esimerkiksi Ilta-Sanomien mukaan vihreät katsoo, että Rinne voisi jatkaa pääministerinä, mikäli hallitusviisikon eli hallituspuolueiden puheenjohtajien häneltä eilen saamat tiedot pitävät paikkansa, eikä uusia yllätyksiä asian tiimoilta enää tule.