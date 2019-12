Keskusta jatkaa Rinteen aseman pohtimista – Kulmuni: Meillä on henkilöön liittyvää epäluottamusta

Keskusta on erittäin sitoutunut hallituspohjaan, mutta meillä on henkilöön (pääministeri Rinteeseen) liittyvää epäluottamusta, sanoo keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni. LEHTIKUVA / Mikko Stig

Keskustalla on pääministeri Antti Rinteeseen (sd.) liittyvää epäluottamusta. Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin mukaan puolue on erittäin sitoutunut hallituspohjaan, mutta puolueessa on henkilöön liittyvää epäluottamusta. Kulmuni kommentoi asiaa eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.