Ulkoministeri Haavisto kiisti valmistelleensa salaista suunnitelmaa pelkästään lasten palauttamiseksi al-Holin leiriltä

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kiisti maanantaina väitteet, joiden mukaan hän olisi painostanut konsuliasioiden päällikköä Pasi Tuomista väistymään, koska tämä ei suostunut kotiuttamaan al-Holin leirin lapsia omissa nimissään.

Haavisto myös kiisti, että olisi valmistellut salaista suunnitelmaa al-Holin lasten tuomiseksi takaisin leiriltä.

– Kun näin uutisen, että on suunnitelma tuoda lapset yksin, siinä sanottiin että mysteerisuunnitelma. Se on mysteerisuunnitelma minullekin, en ole ollut sellaista valmistelemassa, hän sanoo.

Haaviston mukaan suunnitelma olisi lähtökohtaisesti mahdoton, koska kurdihallinto ei päästä lapsia yksin pois alueelta paitsi jossain poikkeustapauksissa.

Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina, että ministeri Haavisto olisi yrittänyt taivutella Tuomista kotiuttamaan lapset pikavauhtia niin sanotulla konsulikyydillä ja tekemään päätöksen omissa nimissään. Lehden mukaan Tuomisto olisi joutunut väistymään, koska ei suostunut asiaan. Tämän Haavisto siis nyt kiisti.

Al-Holista vastaa nyt erillinen virkamies

Haaviston mukaan al-Holin asioita valmistelemaan on sen sijaan nimetty erillinen virkamies kokopäiväisesti. Asian taustalla on lokakuussa tullut oikeuskanslerin päätös, jonka mukaan ainakin lapset pitäisi saada pois al-Holin vaarallisista oloista.

Kyseinen virkamies valmistelee vain al-Holin leiriin liittyviä asioita ja leirillä olevien palautusta tapauskohtaisesti. Haavisto ei nimennyt virkamiestä. Pasi Tuominen taas vastaa muiden konsuliasioiden hoidosta, Haavisto sanoo.

Tapauskohtaisuus taas liittyy siihen, että kaikkien palautus ei erinäisistä syistä välttämättä ole mahdollista.

– Myös kurdiviranomaisilla on näkemyksiä joidenkin henkilöiden osalta, että mitä heille tulisi tapahtua. Kurdit ovat oman ilmoituksensa mukaan keränneet oikeudellisesti raskauttavaa tietoa joistain henkilöistä. Tämä on fakta, joka on otettava tähän mukaan.

Hallituksen tuki taustalla

Helsingin Sanomat uutisoi hieman ennen lehdistötilaisuuden alkua, että hallitus olisi valmistelemassa leirillä olevien tapauskohtauksia palautuksia ja että asialla olisi koko hallituksen tuki. Haavisto vahvisti, että hallituspuolueet eivät ole linjanneet oikeuskanslerin päätöstä vastaan.

– Oikeuskanslerin kannanoton jälkeen päätimme, että tämä on Suomen juridinen pohja asian käsittelyyn. Ei nähty, että asiassa olisi poliittinen päätös, joka voisi tämän syrjäyttää, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan asiasta on informoitu muun muassa presidenttiä ja valtioneuvoston jäseniä. Myös ulkoasianvaliokunta on pidetty ajan tasalla Haaviston mukaan.

Haavisto on kutsuttu tiistaina ulkoasianvaliokunnan kuultavaksi.