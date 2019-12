Jalankulkijoiden on syytä olla yöllä ja aamulla varuillaan, sillä Ilmatieteen laitos on antanut suureen osaan maata varoituksen huonosta jalankulkusäästä. Varoitus on annettu koko Suomeen Lappia ja Koillismaata lukuun ottamatta.

Jalkakäytävät muuttuvat yön aikana erittäin liukkaiksi, koska niillä olevan jään päällä on vettä. Liukastumisriski kevyen liikenteen väylillä on huomattava. Lapissa ja Koillismaalla puolestaan on huonoa ajokeliä jäätävän vesisateen, lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi. Mainos alkaa Mainos päättyy Maan etelä- ja keskiosassa on päivällä muutama lämpöaste, pohjoisessa ollaan nollan molemmin puolin.