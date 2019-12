Yön uutiskooste: Rinne isännöi tänään lasten itsenäisyysjuhlaa, Pearl Harborin laivastotukikohdassa tapahtuneessa ampumisessa haavoittunut useita

Hallitustunnustelujen vetäjän nimi selvillä iltapäivällä

Eduskuntaryhmät sopivat tänään hallitustunnustelujen vetäjästä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on kutsunut ryhmät koolle kello 16.30.

Pääministeriehdokkaaksi ilmoittautunut liikenne- ja viestintäministeri, SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin pitää luontevana, että tunnustelijana olisi pääministerin paikalta eronnut Antti Rinne. Keskustasta sanottiin eilen, ettei puolue vastusta, jos tunnustelijaksi tulee Rinne.

SDP:n puoluevaltuusto nimeää uuden pääministeriehdokkaan aikaisintaan sunnuntaina.

Käräjäoikeus antaa tänään tuomion Aamulehden päätoimittajahaun syrjintäepäilystä

Pirkanmaan käräjäoikeuden on tänään määrä antaa tuomionsa Aamulehden päätoimittajahakuun liittyvistä syytteistä. Syyttäjä vaatii Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanteelle ja henkilöstöjohtaja Virpi Juvoselle sakkorangaistusta työsyrjinnästä.

Telanteen ja Juvosen epäillään sivuuttaneen päätoimittajaksi hakenut Päivi Anttikoski sen jälkeen, kun selvisi, että tämä muuttaisi Tampereelle ilman perhettään. Syyttäjän mukaan Anttikosken äitiydelle annettiin kielteistä merkitystä ja häntä syrjittiin sukupuolen perusteella.

Telanne ja Juvonen kiistävät syytteen.

Rinne isännöi lasten itsenäisyysjuhlaa - vieraiksi kutsuttu kaksi koululaista jokaisesta kunnasta

Pääministeri Antti Rinne isännöi Suomen lastenjuhlaa Säätytalossa Helsingissä tänään. Itsenäisyyspäivän aaton juhlan vieraiksi on kutsuttu kaksi 10-vuotiasta jokaisesta maamme kunnasta.

Rinne kättelee jokaisen itsenäisyysjuhlaan saapuvan lapsen. Tämänvuotisen juhlan teemana on Suomi maailmassa ja maailma Suomessa.

Hallituksen eron jälkeen Antti Rinne johtaa nyt pääministerinä toimitusministeristöä.

Jalkakäytävät ovat petollisen liukkaita aamulla

Jalankulkijoiden on syytä olla yöllä ja aamulla varuillaan, sillä Ilmatieteen laitos on antanut suureen osaan maata varoituksen huonosta jalankulkusäästä. Varoitus on annettu koko Suomeen Lappia ja Koillismaata lukuun ottamatta.

Jalkakäytävät muuttuvat yön aikana erittäin liukkaiksi, koska niillä olevan jään päällä on vettä. Liukastumisriski kevyen liikenteen väylillä on huomattava.

Lapissa ja Koillismaalla puolestaan on huonoa ajokeliä jäätävän vesisateen, lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi.

Maan etelä- ja keskiosassa on päivällä muutama lämpöaste, pohjoisessa ollaan nollan molemmin puolin.

Pearl Harborin tukikohdassa ampuminen, kolme haavoittui

Ainakin kolme ihmistä on haavoittunut ampumisessa Pearl Harborin laivastotukikohdassa Havaijilla. Ampuja tappoi itsensä hyökkäyksensä päätteeksi.

Kaksi haavoittuneista on saanut vakavia vammoja.

Hawaii News Now -kanavan mukaan haavoittuneiden joukossa on siviilejä. Silminnäkijän mukaan ampujalla oli yllään laivaston univormu.

Pearl Harbor tunnetaan toisesta maailmansodasta, jolloin Japanin yllätyshyökkäys tukikohtaan joulukuussa 1941 sai Yhdysvallat liittymään sotaan. (Lähde: AFP)

Kymmeniä siirtolaisia hukkui onnettomuudessa Mauritanian rannikolla

Lähes 60 siirtolaista on kuollut heitä kuljettaneen aluksen upottua Mauritanian rannikolla Länsi-Afrikassa, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM kertoi torstaina. Alus oli lähtenyt liikkeelle viime viikolla Gambiasta.

IOM kertoo, että yli 80 ihmistä pelastautui uimalla maihin.

Pelastuneiden mukaan aluksella oli ainakin 150 ihmistä, joiden joukossa oli myös naisia ja lapsia.

Järjestön mukaan Mauritanian viranomaiset koordinoivat Gambian konsuliviranomaisten kanssa, että siirtolaiset saavat tarvittavan tuen.

Samoalla alkoi kaksipäiväinen rokotuskampanja tuhkarokkoepidemian takia, koko maa on suljettuna

Tyynenmeren saarivaltiossa Samoassa alkoi torstaina ennennäkemätön rokotuskampanja maassa riehuvan tuhkarokkoepidemian taltuttamiseksi. Käytännössä koko maa on suljettuna kahden päivän ajan, kun rokotusryhmät kiertävät rokottamassa asukkaita.

Rokottamattomia ihmisiä on käsketty laittamaan punainen lippu kotinsa ulkopuolelle.

Toistaiseksi 62 samoalaista on kuollut tuhkarokkoon, heistä suurin osa lapsia. Ennen epidemiaa vain noin 30 prosenttia Samoan 200 000 asukkaasta oli rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Keskiviikkona osuus oli noussut noin 55 prosenttiin. (Lähde: AFP)

Donskoi ja Rantanen tehoilivat Toronton kaadossa

Joonas Donskoi teki maalin ja Mikko Rantanen nappasi syöttöpisteen, kun heidän joukkueensa Colorado Avalanche kaatoi Toronto Maple Leafsin vieraissa 3–1.

Rantanen syötti ketjukaverinsa Nathan MacKinnonin tekemän 1–0-maalin, ja Donskoi iski loppulukemat tyhjiin.

Rantanen pelasi nyt toisen ottelunsa palattuaan viikonloppuna loukkaantumisen aiheuttamalta yli kuukauden pelitauolta.

Neljännen perättäisen voittonsa ottanut Colorado nousi länsilohkossa kolmanneksi.

Pukki osui, mutta Norwich hävisi

Teemu Pukki onnistui maalinteossa, mutta Norwich kärsi silti karvaan tappion jalkapallon Englannin Valioliigassa. Southampton kukisti Norwichin kotonaan 2–1.

Kotijoukkue johti jo avauspuoliajan jälkeen 2–0. Pukki toi Norwichin maalin päähän 65. minuutilla. Maali oli suomalaishyökkääjän kauden kahdeksas.

Voitto olisi ollut Norwichille tärkeä, sillä se kamppailee sarjapaikastaan, ja voitto olisi nostanut sen Southamptonin ohi pudotuspeliviivan paremmalle puolelle. Nyt se jatkaa sijalla 19.