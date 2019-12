Käräjäoikeus hylkäsi Alma Median toimitusjohtajan työsyrjintäsyytteen Aamulehden päätoimittajahakua koskevassa jutussa – Almalta paloi oikeudenkäyntikuluihin lähes 150 000 euroa

Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt Alma Median toimitusjohtajan Kai Telanteen työsyrjintäsyytteen Aamulehden päätoimittajahakua koskevassa jutussa. Oikeuden mukaan Päivi Anttikoskea ei syrjitty sukupuolen perusteella. Oikeudessa jäi näyttämättä, että Anttikoski olisi pudotettu päätoimittajahausta perheen asumisjärjestelyn takia.

Anttikoski on Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja. Nykyään hän työskentelee valtioneuvoston kanslian viestintäjohtajana.

Oikeus katsoo sivuuttamisen syyn olleen se, ettei Anttikoski ollut valitsijoiden mielestä paras henkilö tehtävään.

– Päätös Anttikosken osalta on tehty kesken valintaprosessin hyvin todennäköisesti sen vuoksi, että Anttikoski oli hakenut samaan aikaan myös valtioneuvoston viestintäjohtajaksi, oikeus toteaa.

Telanteen tavoin henkilöstöjohtaja Virpi Juvosen syyte hylättiin. Oikeus katsoi, ettei Juvonen ollut lain tarkoittamassa päätösvaltaa käyttävässä työnantaja-asemassa.

Viesti todisti siitä, että Telanne kommentoi perheasioita

Oikeuden mukaan Telanne kommentoi syyttäjän kertomalla tavalla Anttikosken perheasioita. Oikeus piti Anttikosken kertomusta työhaastattelun tapahtumista uskottavana.

Anttikoski sanoi oikeudessa kertoneensa haussa, että valituksi tullessaan hän muuttaisi Tampereelle ilman perhettään. Telanteen ja Juvosen pitämän työhaastattelun loppuvaiheessa Telanne kysyi Anttikosken mukaan tämän lapsen ikää. Anttikoski kertoi vastanneensa, että hänen poikansa on pian kymmenen. "Ei kuule sen ikäinen lapsi pärjää ilman äitiä", oli Telanne Anttikosken mukaan todennut.

– Käräjäoikeus katsoo Anttikosken kertomuksen sekä sitä tukevan viestin perusteella, että Telanne on työhaastattelussa 4.12.2017 ilmoittanut omana kantanaan, ettei 10-vuotias poika pärjää ilman äitiään. Telanteen kommentti on tuossa tilanteessa eli työhaastattelussa ollut ajattelematon ja täysin epäasiallinen, oikeus toteaa.

Oikeuden mukaan perheasioiden kommentoinnista oli näyttönä Anttikosken heti haastattelun jälkeen ystävälleen lähettämä viesti.

– Ei ole uskottavaa, että hänellä tuossa tilanteessa olisi ollut syytä keksiä Telanteesta negatiivista sanottavaa, kun hän oli itse vielä ollut vahvasti siinä käsityksessä, että hänet voidaan valita tehtävään.

Oikeudessa Telanne kiisti kysyneensä Anttikosken perheasioista.

STT pyysi Alma Median hallitukselta kommenttia tuomioon ja oikeuden näkemykseen siitä, että toimitusjohtaja Telanne toimi epäasiallisesti. Viestintäjohtaja sanoi, että yhtiön mielestä asiassa ei ole mitään kommentoitavaa.

Toisen naishakijan syrjintäepäily ei johtanut syytteeseen

Oikeuden mukaan Anttikosken kertomuksen uskottavuutta tuki myös Perheyritysten liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikön Johanna Vesikallion kertomus. Aamulehden päätoimittajaksi Anttikosken tavoin hakenutta Vesikalliota kuultiin oikeudenkäynnissä todistajana, ja hän kertoi, että myös häneltä oli tiedusteltu perheasioista.

Poliisi epäili tutkintavaiheessa, että myös Vesikalliota olisi syrjitty. Hänen kohdallaan syyttäjä kuitenkin jätti syytteen nostamatta, koska syrjinnästä ei ollut näyttöä.

Todistajankuulemisessaan Vesikallio sanoi, että oli haastattelussa ilmoittanut, että valituksi tullessaan hän järjestäisi asumisensa niin, että asuisi vuoroviikoin Tampereella ja vuoroviikoin 11- ja 16-vuotiaiden lastensa luona Helsingissä.

– (Telanne) kallisti päätään ja kysyi, eikö sen ikäinen lapsi kaipaa äitiään. Pidin kysymystä eriskummallisena, että miten se liittyy minun kyvykkyyteeni ja journalistiseen osaamiseeni, Vesikallio sanoi.

Anttikosken asianajaja pääosin tyytyväinen tuomioon

Anttikosken asianajaja on pääosin tyytyväinen tuomioon. Anttikosken asianajaja Markku Fredman kertoo STT:lle, että mahdollista valittamista tuomiosta pohditaan sitten, kun syytettä ajanut syyttäjä on muodostanut kantansa asiaan.

– Sanotaan näin, että näytöllisesti aika pitkälti se, mitä me väitimme, meni läpi. Näkemys siitä, että valitsematta jättäminen olisi johtunut tästä (syrjinnästä), ei menestynyt. Tärkeintä on, että se mitä päämieheni kertoi työpaikkahaastattelusta, piti paikkansa. Vastapuolen menettely todettiin epäasialliseksi ja ajattelemattomaksi. Sitä se meidänkin mielestämme on.

STT:n tavoittama syyttäjä Olli Sulkonen ei vielä ottanut kantaa siihen, tyytyykö hän tuomioon.

Alma Media poltti Telanne-oikeudenkäyntiin lähes 150

Telanteen ja Juvosen oikeudenkäyntikulut työsyrjintäoikeudenkäynnissä olivat lähes 150 000 euroa ilman arvonlisäveroa, selviää Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaisusta. Laskun maksoi työnantaja eli Alma Media.

Koska käräjäoikeus hylkäsi molempien syytteen ja ne olivat syyttäjän ajamia, heillä on mahdollisuus saada kohtuullinen korvaus oikeudenkäyntikuluistaan valtiolta. Jos Anttikoski lähtisi valittamaan tuomiosta ilman syyttäjän tukea, ottaisi hän kuluriskin vastapuolen kuluista itselleen.

Syyttäjä piti oikeudenkäyntikulujen määrää suurena ja katsoi, että hyväksyttävä tuntiveloitus voi olla enimmillään 220 euroa tunnilta ja asian hoitamiseen käytetty tuntimäärä enintään 102 tuntia.

Käräjäoikeus päätyi hyvin lähelle syyttäjän arviota ja katsoi, että kulut olivat kohtuuttoman suuret. Oikeus totesi, että kohtuullinen korvaus asian hoitamisesta oli yhteensä vajaat 23 000 euroa, mikä tuomittiin valtion maksettavaksi.

Oikeus perusteli kohtuuttomuutta sillä, että tuomion mukaan Telanteen ja Juvosen puolustuksen useat oikeusavustajat käyttivät asian hoitamiseen yhteensä 290 tuntia ja tuntiveloitus oli enimmillään 580 euroa tunnilta. Lisäksi toimeksiannon hoitaminen aloitettiin oikeuden mukaan jo ennen kuin rikosasia tuli edes poliisille tutkittavaksi.

– Vastaajien kirjalliset vastaukset ovat olleet tarpeettoman laajat, ja ne ovat sisältäneet näytön selostamista ja sen uskottavuuden arviointia jo ennen pääkäsittelyä, oikeus perusteli.