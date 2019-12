Itsensä Miss Finlandiksi esitellyt Heidi Suomi on saanut kuulijat huvittumaan – "Se on aiheuttanut ihmetteleviä katseita"

Radiojuontaja ja entinen yleisurheilija Heidi Suomi on sukunimeensä hyvin tyytyväinen.



– En ole koskaan kokenut, että se olisi huono nimi. Urheillessa se on ollut mieleenpainuva ja isänmaallinen nimi. Se on aiheuttanut joskus huvittuneisuutta, mutta aina positiivisessa mielessä.



Ulkomailla hän on huumorimielessä esitellyt itsensä toisinaan Miss Finlandiksi eli neiti Suomeksi.



– Se on aiheuttanut ihmetteleviä katseita, minkä jälkeen sitten olen selittänyt, mistä tämä juontuu. Ihmiset ovat olleet ihmeissään, miten voi olla maan nimi sukunimenä.



Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun mukaan Suomi on nykyisenä sukunimenä 1 866 suomalaisella. Myös Suomi-etunimisiä miehiä ja naisia on vuosien saatossa nimetty yhteensä lähes sata.



Heidi Suomi kertoo tienneensä jo varsin nuorena, ettei hän vaihtaisi sukunimeään, vaikka menisi naimisiin.



– Kyllä minun identiteettini rakentuu aika paljon nimen ympärille.



Aikuisten maajoukkueasuun juoksija pukeutui ensimmäisen kerran jo 17-vuotiaana. Hän on edustanut Suomea myös arvokisoissa: olympialaisissa, MM-kisoissa ja EM-kisoissa.



– Ei tarvinnut painattaa paidan selkämykseen omaa sukunimeä. Muistan myös, kun minulta joskus kyseltiin nimmareita, niin piirsin nimen viereen isänmaallisesti vielä Suomen lipun.

Eemeli Suomi



Myös jääkiekkoilija Eemeli Suomen suhtautuminen omaan sukunimeen on käytännönläheinen.



– Onhan se hieno sukunimi, mutta en ole kyllä ajatellut asiaa sen enempää, Tampereen Ilveksen kapteeni sanoo.



Suomi on edustanut maajoukkuetta 14 pelissä, ja hänet valittiin jälleen Leijoniin joulukuun Euro Hockey Tourille. Miltä tuntuu olla Suomi Suomi-paidassa?



– Maajoukkueeseen on kieltämättä tosi hienoa päästä. Ei sitä ajattele sukunimen kautta, mutta kun pelipaitaa pukee päälle, niin varmaan asiaa tulee vähän miettineeksi.

Juhani Suomi



Ulkoasiainneuvos ja historiantutkija Juhani Suomi kertoo, että sukunimi on kiinnittänyt aina huomiota.



– Kouluaikoina nimi oli jatkuvan vinoilun kohde. Mutta se koskee varmasti kaikkia, joilla on pikkuisenkaan erikoisempi nimi.



Juhani Suomen suvussa kerrotaan tarinaa, jonka mukaan Aleksis Kiven veli Emanuel Stenvall olisi ehdottanut Suomi-nimeä Juhani Suomen isän isälle.



– Aiempi nimi taisi olla Ollinpoika. Poika-mallinen nimi joka tapauksessa. Sukunimen vaihtuminen tapahtui joskus 1880-luvulla, Suomi kertoo.



Juhani Suomen suhde Suomeen on ristiriitainen. Työurallaan ulkoministeriön virkamiehenä hän halusi pysyä kotimaan kamaralla, mutta nyky-Suomea kohtaan hän sanoo olevansa ”äärimmäisen kriittinen”. Sotaisuus korostuu hänen mielestään turhaan itsenäisyyspäivän juhlinnassa.



– Ajattelen, että Suomen itsenäisyys on sitkeän työn tulosta. Vierastan sitä uhoa, jossa annetaan ymmärtää, että tämä on asein tuotu itsenäisyys.



Heidi Suomi on asunut ulkomailla Italiassa ja Espanjassa, ja se on lisännyt hänen arvostustaan kotimaata kohtaan. Suomi on hänen mielestään todella hyvä maa.



Sotaveteraaneja kohtaan hän tuntee suurta kiitollisuutta ja kunnioitusta.



– He ovat hiellä, verellä ja kyynelillä meille tämän maan taistelleet. Tästä maasta täytyy pitää huolta sillä tavalla, että maata viedään eteenpäin ja se säilyy tuleville polville.



Myös Eemeli Suomi sanoo arvostavansa kotimaatansa ja sen itsenäisyyttä.



– Kova hinta siitä on maksettu. Viihdyn Suomessa hyvin, ei minulla ole mitään valittamista.



Itsenäisyyspäivälle Heidi Suomella ei ole erityisiä suunnitelmia. Juhani Suomen perheessä itsenäisyyspäivää vietetään nykyään käymällä haudoilla.



– Kun olin vielä työelämässä, oltiin itsenäisyyspäivänä tietysti Linnan kutsuilla, mutta nythän tässä ollaan jo eläkeläisiä.



Eemeli Suomi on katsonut usein itsenäisyyspäivänä Tuntemattoman sotilaan. Linnan juhlatkin ovat saattaneet pyöriä televisiossa taustalla.

– Itsenäisyyspäivänä ei ole peliä, mutta treenata täytyy. Pelit jatkuvat lauantaina.

Heidi, Eemeli ja Juhani Suomi eivät ole tietääkseen sukua keskenään. Heidi Suomi myöntää, että häneltä kysytään jatkuvasti, onko hän sukua muille Suomi-nimisille.

– En ole käsittääkseni sukua Juhani Suomelle enkä Eemeli Suomelle. Molempia on minulta kysytty, Suomi nauraa.