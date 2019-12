Professori: Poliisilla ei ole vain oikeus, vaan velvollisuus aktiivisesti torjua uusnatsijärjestön toimintaa – kokoontumisen vapaus ei ole rajoittamaton oikeus

Helsingin poliisi ilmoitti keskiviikkona, ettei se salli uusnatsien itsenäisyyspäivän mielenosoitusta Helsingissä. Poliisi perustelee linjaustaan muun muassa sillä, että rasismi ei nauti kokoontumisvapaudelle, sananvapaudelle eikä yhdistymisvapaudelle perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa taattua suojaa.

Helsingin valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen katsoo, että poliisin linjaus on täysin oikea. Hänen mukaansa kyse ei ole poliisin valtuudesta tai oikeudesta, vaan velvollisuudesta puuttua.

– Julkisella vallalla, käytännössä poliisilla on kansainvälisten sopimusten ja perustuslain valossa velvollisuus aktiivisesti torjua tällaista toimintaa, joka on avoimen rasistista ja väkivaltaista ja pyrkii meidän oikeusjärjestelmän perusperiaatteiden vastaisiin päämääriin. Kyse ei ole siitä, voidaanko järjestö lakkauttaa ja sen mielenosoitus kieltää, vaan pikemminkin on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten kannalta käsketty puuttumaan tällaiseen toimintaan, Ojanen sanoo.

Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ovat perus- ja ihmisoikeuksia, eli niillä on erityisen vahva suoja, mikä poliisin mukaan on monimutkaistanut toimintaan puuttumista.

Ojanen sanoo, että kokoontumis- ja yhdistymisvapaus eivät perus- ja ihmisoikeuksinakaan ole absoluuttisia, vaan niitä voidaan esimerkiksi sanavapauden ja yksityiselämän suojan tavoin tietyin edellytyksin rajoittaa.

– On vain harvoja sellaisia perus- ja ihmisoikeuksia, jotka ovat kaikissa tilanteissa ehdottomia ja loukkaamattomia. Silloin puhutaan esimerkiksi kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, orjuuden ja pakkotyön kiellosta.

Muun muassa Soldiers of Odin -katupartioliike, natseja vastustavat ryhmät sekä 612-soihtukulkue ovat ilmoittaneet kokoontuvansa iltapäivän ja illan aikana Helsingin keskustan liepeillä.

Poliisin mukaan Soldiers of Odinin mielenosoitus alkaa neljän aikaan iltapäivällä Kansalaistorilta ja päättyy kello kuuden aikaan Töölöön Hesperianpuistoon.

Viime vuonna Odinin jäseniä oli mukana uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) mielenosoituksessa. Odinien sivuilla on aiemmin tässä kuussa julkaistu uusnatsien video.

Torstain aikana uusnatsien mielenosoituksesta ilmoittaneelta Kohti vapautta -sivustolta poistui oman mielenosoituksen ilmoitus, ja se korvautui Soldiers of Odinin kokoontumisen kutsulla. Uusnatsit ilmeisesti aikovat siis liittyä Odinin mielenosoitukseen.

Natseja ja rasismia vastustava Helsinki ilman natseja -mielenosoitus lähtee viiden aikaan liikkeelle Narinkkatorilta ja päätyy Töölöön Taivallahden kentälle. Mielenosoituksen järjestäjinä on useita järjestöjä, kuten Maan ystävät, Suomen Rauhanpuolustajat, Helsingin vasemmistonuoret ja Kurdien demokraattinen yhteisökeskus NCDK.

612-soihtukulkue liikkuu puoli seitsemän aikaan Töölöntorilta kohti Hietaniemen hautausmaata. Kulkuetta järjestämässä on aiempina vuosina ollut äärioikeistolaisia toimijoita. Juhlapuhujaksi on Sarastus-julkaisun mukaan kutsuttu Helsingin Akateemiset Perussuomalaiset -järjestön (Hapsu) hallituksen jäsen Jasmina Ollikainen. Julkaisun mukaan Ollikainen on esiintynyt aiemmin äärioikeiston Awakening-tapahtumassa.

Odinin ja uusnatsien sivuilla kehotetaan ihmisiä liittymään illalla 612-kulkueeseen.

Poliisi: Uusnatsien tarkoituksena oli levittää rasismia

Helsingin poliisi kertoi aiemmin tällä viikolla päätöksestään kieltää uusnatsien Kohti vapautta -mielenosoitus itsenäisyyspäivänä. Poliisin mukaan Kohti vapautta -liikkeen (KV) nimissä jatketaan väliaikaisessa toimintakiellossa oleva Pohjoismainen vastarintaliikkeen (PVL) toimintaa. Keskusrikospoliisilla (KRP) on asiasta käynnissä rikostutkinta nimikkeellä laittoman yhdistystoiminnan harjoittaminen.

Poliisin päätöksen mukaan Kohti vapautta -mielenosoitusta ei voida pitää muun muassa perustuslain, kokoontumislain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tarkoittamana laillisena ja rauhanomaisena mielenosoituksena. Poliisin katsoo, että mielenosoituksen tarkoituksena on rasistisen ja väkivaltaisen sanoman levittäminen.

– PVL:n ja sen toimintaa jatkavan KV-liikkeen ajaman kansallissosialistiseen aatteeseen sisältyvän etnisiä ja seksuaalisia vähemmistöjä sekä ulkomaalaisia voimakkaasti syrjivän viestin levittämistä ei voida sallia yleisellä paikalla tapahtuvassa mielenosoituksessa, poliisi totesi.