Supersiistijä halusi pukeutua käveleväksi mopiksi – Saana Tyni herättää keskustelua siivousalan arvostuksesta

Saana "Supersiistijä" Tyni on lähdössä Linnan juhliin alaansa edustavassa rättiruusupuvussa ja moppitakissa. Tyni on toimitusjohtaja Koti Puhtaaksi -perheyhtiössä, joka valittiin tänä vuonna Suomen parhaaksi työpaikaksi ja Euroopan parhaaksi siivousalan työpaikaksi.

Tyni kertoo, että palkinnoista huolimatta kutsukirje tuli yllätyksenä. Hän muistelee "fiiliksen olleen ihan hervoton", kun työkaverit kertoivat, että toimistolle oli tullut kirje tasavallan presidentin kansliasta.

– Olin ihan, että mitä ja mistä. Ja totta kai heti ajatteli, että apua, voisiko se olla se? Mutta sitten ajatteli, että ei se nyt se voi olla, Tyni kuvailee.

– En voinut tietenkään pidättää jännitystä, vaan sanoin kollegalle, että aukaise se. Se oli kyllä mieleenpainuva momentti, kun hänkin vain haukkoi henkeä, että tiedätkö mitä.

Tyni ei ole aiemmin ollut Linnan juhlissa, ja uskoo, että ilo voi olla ainutkertainen.

– Kun kutsu kerran tulla tuiskahti, niin sitten sinne mennään ehdottomasti, Tyni sanoo STT:n ennakkohaastattelussa.

Juhlien teemaa Tyni pitää tärkeänä varsinkin tänä aikana, jolloin vihapuhetta ja perättömiä juttuja on ollut paljon liikkeellä.

– Ja miettii kaikkia kauheuksien kommenttikenttiä, että porukka saattaa oikeasti lähestyä henkilökohtaisestikin erilaisia mediassa näkyviä persoonia vaikka minkälaisin uhkauksin. Se ei nimenomaan perustu tietoon eikä se ole hyvää yhteiskunnallista keskustelua.

Puvun koristeet siivousliinoista

Tyni itse on pyrkinyt herättämään julkista keskustelua siivousalasta, sen arvostuksesta ja haluttavuudesta. Hänen mukaansa työ onkin jo alkanut kantaa hedelmää.

– Minulla on ollut jo yli kymmenen vuotta henkilökohtaisena missiona saada siivousala nosteeseen. Se on kuitenkin perinteisesti ollut vähän sellainen huonomaineinen piika-ala, jos näin voi sanoa. Vähän sellaisia historian piikajuonteita on vielä ollut.

Siivousalan näkyminen juhlapuvussa olikin yksi Tynin kriteereistä juhlavaatteiden suunnittelussa. Lisäksi hän halusi, että asu on suomalaista käsityötä, vastuullisesti valmistettu ja kierrätysmaterialista

– Minulle heti tuli päähänpinttymä, että haluan olla kävelevä moppi, Tyni naurahtaa.

Varsinaista moppipukua ei kuitenkaan Linnassa nähdä, vaan Tyni saapuu paikalle suunnittelija Paula Malleuksen laatimassa takissa, joka on ommeltu käytetyistä mopeista. Saman suunnittelijan käsialaa on myös Tynin ruusupuku, joka on tehty kierrätetystä hääpuvusta ja jonka koristeet on tehty vanhoista siivousliinoista.

Tyni osallistuu juhliin puolisonsa ja kollegansa Henri Hahon kanssa.