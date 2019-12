Rautatientorin metroasemalla kokoontui äärioikeiston mielenosoittajia

Poliisi valvoo näkyvästi Helsingin keskustassa, kertoo paikalla ollut STT:n toimittaja. Rautatientorin metroasemalla oli puoli neljän paikkeilla iltapäivällä ihmisjoukko, jossa on mukana useita äärioikeistolaisessa PVL:ssä vaikuttaneita henkilöitä. He jatkoivat matkaansa kohti Kansalaistoria, josta Soldiers of Odin -äärioikeistoryhmä oli aloittamassa mielenosoitustaan.

Kansalaistorilla on Lehtikuvan kuvaajan havaintojen mukaan Odin-mielenosoitukseen saapuneita ainakin Virosta ja Ruotsista. Mukana on myös Soldiers of Odin -ryhmien jäseniä Etelä-Suomesta, muun maussa Kotkasta, Kouvolasta, Järvenpäästä ja Mäntsälästä. Paikalla vaikuttaa STT:n toimittajan mukaan olevan karkeasti arvioiden satakunta mielenosoittajaa. Poliisiautoja on joka puolella aukiota. Poliisi on varustautunut muun maussa kypärin. Mainos alkaa Mainos päättyy Poliisi on valvonut satamia sellaisten ryhmien varalta, jotka mahdollisesti olisivat tulossa ulkomailta itsenäisyyspäivän mielenosoituksiin. Helsingin poliisista kerrotaan, että satamia on valvottu, mutta tähän mennessä ei ketään ole pysäytetty. Komisario Patrik Karlsson kertoo STT:lle, että satamassa on tehty tarkastuksia, mutta ketään ei ole otettu kiinni eikä poliisi ole takavarikoinut mitään. Karlssonin mukaan Suomeen ei ole saapunut ainakaan suuria ryhmiä, jotka vaikuttaisivat olevan saapumassa mielenosoituksiin. Kyse on hänen mukaansa lähinnä yksittäisistä henkilöistä. Helsinki ilman natseja -kulkueen taas on määrä lähteä liikkeelle Narinkkatorilta noin kello 17.30.