Pitkän uran naiskiekon parissa tehnyt Tuula Puputti yllättyi kutsusta Linnan juhliin – kutsun sai myös MM-kultaa voittaneen cheerleader-joukkueen kapteeni

Naisten jääkiekko oli olympialaisten ohjelmassa ensimmäistä kertaa vuonna 1998, mutta Naganon olympialaisten pronssimitali ei vielä tuonut maalivahti Tuula Puputille kutsua Linnan juhliin. Puputti pääsee mukaan juhlahumuun nyt 21 vuotta myöhemmin. Hän toimi viime keväänä MM-kotikisojen pääsihteerinä ja toimii edelleen naisten maajoukkueen GM:nä.

Suomi saavutti kotikisoissa historiallisen MM-hopean ja järjesti ikimuistoisen kisatapahtuman.

– Oli yllätys, että kutsu tuli. Tämä on iso kunnia. Kutsu liittyy tietysti joukkueen historialliseen saavutukseen viime MM-kilpailuissa ja on mahtava arvostus, Puputti kommentoi STT:lle ennen juhlia.

Puputti on nähnyt naiskiekon muutoksen. Hänen pelaajauransa aikana vuosituhannen taitteessa Yhdysvaltojen ja Kanadan valta-asema oli selvä. Hiljalleen Suomi, Ruotsi ja Venäjä lähenivät pohjoisamerikkalaisia, mutta viime kevään kaltaiset superyllätykset ovat jääneet vähiin. Suomelle finaalipaikka olympia- tai MM-jäillä oli ensimmäinen, mutta finaali päättyi katkerasti.

Suomi juhli jatkoajalla voittomaalia, mutta täysosuma hylättiin piinallisen videotarkistuksen jälkeen. Yhdysvallat otti mestaruuden lopulta voittolaukauskilpailussa.

– Viime kevään kotikisoista on ristiriitaiset ajatukset. Meillä oli mahtavat puolitoista viikkoa ja hieno tapahtuma. Mestaruus oli lähellä, joten loppu oli sellainen, mitä ei olisi toivonut. Urheilijat ovat päässeet siitä yli.

"Nuoria likkoja" mukaan maajoukkueeseen

Hopean tuoneen kevään jälkeen moni maajoukkueen runkopelaaja lopetti. Päävalmentajana jatkoi Pasi Mustonen, joka on luotsannut Naisleijonia jo vuodesta 2014.

– Työ lähti alusta liikkeelle. Kyllä 4–5 pelaajan lopettaminen näkyy, maajoukkueen GM Puputti myönsi.

Ensi keväänä MM-mitaleista pelataan Kanadassa. Suomen valmistautumista on häirinnyt se, että marraskuulle kaavailtu neljän maan turnaus täytyi perua Ruotsin maajoukkuepelaajien sopimuskiistan vuoksi. Suomen ja Ruotsin lisäksi turnauksessa piti pelata myös Kanadan ja Yhdysvaltojen, jotka ovat harvinaisia vieraita Euroopassa ja olisivat tuoneet kovien maaotteluiden kokemusta etenkin Suomen nuorille pelaajille.

Joulukuussa Suomi pelaa Saksassa järjestettävässä turnauksessa Sveitsiä, Ruotsia ja Saksaa vastaan.

– Maajoukkueessa on loistava ilmapiiri, ja mukaan on helppo tulla. Uusia nuoria likkoja tuodaan mukaan joukkueeseen, Puputti avasi kauden teemaa.

Kutsu Linnan juhliin aiheutti mietintää puvun valinnassa.

– Onneksi sain kokeneemmilta neuvoja, että hommaa ei kannata jättää edelliseen viikkoon. Pukua valitessa otin huomioon sen, että puvun pitää olla tilaisuuden mukaan arvokas, mutta se ei saa myöskään olla liian kuuma, Puputti kertoi.

"Kutsu Linnaan kertoo lajin kasvavasta arvostuksesta"

Suomen naisten cheermaajoukkueen kapteeni Rosanna Toivonen puolestaan on päässyt tänä vuonna juhlimaan jo joukkueensa historiallista maailmanmestaruutta Orlandon kisoissa. Nyt hieno vuosi huipentuu Linnan juhliin.

– Kutsun saaminen tuntui ihan mielettömältä. Tuli onnenkyyneleitä ja todella innostunut fiilis. Tämä on vasta toinen kerta, kun meidän lajin edustaja pääsee Linnan juhliin. On kunnia päästä edustamaan meidän joukkuetta, hän sanoo STT:n ennakkohaastattelussa.

Toivosen mukaan cheerleadingin arvostus on kasvanut koko ajan, mistä kutsu itsenäisyyspäivän vastaanotollekin kertoo. Tietämys on lisääntynyt hiljalleen sen jälkeen kun Suomen joukkue nappasi kaksi maailmanmestaruutta peräkkäisinä vuosina.

– Laji kasvaa vuosittain Suomessa tosi nopeasti. Nykyään kun puhuu cheerleadingista, se ei ole enää tuntematon, ihmeellinen laji, vaan moni tietää sen olevan kova urheilulaji.

Cheerleading on tuntunut Toivoselle omalta lajilta heti alusta lähtien.

– Laji on monipuolinen, vaativa ja tekninen. Joukkue, ja yhteisö mihin kuuluu, on asia, joka on myös saanut jäämään lajin pariin.

Toivonen odottaa pääsevänsä juhlissa verkostoitumaan ja myös lisäämään tietoisuutta cheerleadingista.

Kun Linnan juhlista on suoriuduttu, on Toivosella edessään seuraava urasiirto. Hänet on valittu cheerleadingin ammattivalmentajaksi HAC Xray -seuraan.