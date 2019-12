Opiskelijaliittojen puheenjohtajat toivovat parempaa keskustelukulttuuria – Ammattiin opiskelevien liittoa johtava Elias Tenkanen odottaa tapaavansa Linnassa fanittamansa opetusministerin

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtajan Sanni Lehtisen mukaan faktatiedon leviämisessä tutkimustieto on olennaisessa osassa.

– Siihen liittyy se, millä tavalla tutkimustieto on ihan jokaisen saatavilla. Avoin tiede on yksi keino oikean tiedon leviämisessä ja myös se, miten tiedettä pystytään popularisoimaan.

Linnan juhliin kutsun saanut Lehtinen sanoo, että usein tutkimustieto on tuotettu sellaisella kielellä, jota ymmärtävät vain kyseisen alan ammattialaiset.

Hän katsoo, että keskustelukulttuuri on polarisoitunutta ja keskusteluita käydään omissa poteroissa.

– Todella harvoin näkee sitä, että yritettäisiin oikeasti löytää yhteistä konsensusta.

– Empatiakyvyn lisääminen voisi auttaa paremman keskustelukulttuurin luomisessa. Että pystyttäisiin asettumaan toisen asemaan ja ymmärtämään, etteivät asiat ole mustavalkoisia, vaan niistä löytyy useita harmaan sävyjä ja muitakin värejä siitä välistä.

Hän lisää, että keskustelua voidaan käydä kunnioittavasti, ja vaikka olisi eri mieltä, ei tarvitse mennä henkilökohtaisuuksiin.

Työssään SYL:n puheenjohtajana Lehtinen sanoo pyrkivänsä ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja tuomaan niitä yhteen.

– Olemme ylioppilasliikkeen sisällä lisäksi kaikkien tapahtumien aluksi käynet läpi turvallisemman tilan periaatteet. Siihen kuuluu myös kunnioittava keskustelu, vaikka olisi eri mieltä.

Hän pyrkii myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tarkastelemaan omaa viestintäänsä. Etenkin sitä, kuinka kärkkäästi kannattaa sanoa.

Lehtinen aikoo pukea Linnan juhliin kaverinsa tekemän mekon, jossa on viittausta SYL:n viimekeväiseen kannanottoon opiskelijoiden toimeentulosta ja mielenterveydestä.

"Kunpa ihmiset keskustelisivat kasvotusten, eivät vain somessa"

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton puheenjohtaja Elias Tenkanen toivoo, että ihmiset keskustelisivat enemmän kasvotusten eivätkä vain sosiaalisessa mediassa.

– Sosiaalisessa mediassa keskustelu on turhankin kärjistynyttä ja töykeää. Paljon siitä puhutaan, että somessa vaan riidellään. Itsellekin on välittynyt sellainen kuva, ettei siellä ole niin lämminhenkinen keskustelukulttuuri, Linnan juhliin kutsun saanut Tenkanen sanoo STT:n ennakkohaastattelussa.

Hän vitsailee, että helppo ratkaisu paremman keskustelukulttuurin luomiseksi olisi se, että kaikki poistuisivat somesta.

– Mutta se ei ole ehkä realistinen ratkaisu. Olisi kuitenkin tärkeää, että muistettaisiin edelleen ihmisten kasvokkainen kohtaaminen.

– Itsekin välillä yllättyy, kuinka fiksua keskustelua voi saada aikaan ja kuinka hyviä näkökulmia ihmisillä on, vaikka ei välttämättä jakaisi samoja arvoja ja näkemyksiä.

Hän lisää, että yhteiskunnallisessa keskustelussa yksi asia on kuitenkin säilynyt muuttumattomana – amiksista ei kauheasti yhteiskunnassa keskustella.

Linnassa Tenkanen toivoo kohtaavansa opetusministeri Li Anderssonin (vas.).

– Olen fani, hän tunnustaa.

Asianajajaliitto haluaa lisätä ihmisten tietoisuutta oikeuksistaan

Asianajajaliiton näkemykset sopivat vallan mainiosti tämän vuoden Linnan juhlien teemaan, sanoo Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola.

– Meidän missiomme on: asianajaja turvaa oikeusvaltion. Me olemme halunneet parin viime vuoden aikana ja erityisesti tänä 100-vuotisjuhlavuotenamme tuoda julkiseen keskusteluun sen, että yksittäisten ihmisten ja yritysten on tiedettävä, miten oikeusvaltio toimii, jotta oikeusvaltio voi ylipäätään toimia.

Asianajajaliitto onkin pyrkinyt aktiivisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa lisäämään tietoisuutta. Asianajajat ovat käyneet esimerkiksi kouluissa pitämässä oikeuskasvatustunteja.

– Ihmisten on tiedettävä omista oikeuksistaan kansalaisina. Jos ei tiedä perusoikeuksiaan ja vaikka sitä, miten oikeudenkäynti toimii, on vaikea saada niitä oikeuksia, joita itselle kuuluu, Ruohola painottaa.

Ruoholan mukaan ihmiset eivät tunne oikeuksiaan kovin hyvin, vaikka oikeudellista tietoa on varsin hyvin saatavilla. Se on lisäksi usein varsin totuudenmukaista. Maailma kuitenkin on monimutkaistunut, joten monia asioita on yhä vaikeampi ymmärtää.

– Se tarkoittaa sitä, että kansantajuista, helposti saatavilla olevaa tietoa pitää jakaa entistä enemmän ja eri kanavissa.

Ruoholan mukaan on "todella upeaa" päästä päättämään liiton 100-vuotisjuhlavuosi Presidentinlinnaan. Hän näkee, että kutsu on arvostuksen osoitus koko asianajajien ammattikunnalle.

Animalian puheenjohtaja: "Faktapohjainen keskustelu näyttää somessa olevan todella vaikeaa"

Animalian puheenjohtaja Erja Laakkonen on iloinen siitä, että nykyään ihmis- ja eläinoikeuskysymyksistä puhutaan entistä enemmän ja yhteiskunnallinen keskustelu on ottanut nopeasti isoja harppauksia eteenpäin.

– Olen kuitenkin siinä mielessä hieman huolissani, että faktapohjainen keskustelu näyttää sosiaalisessa mediassa olevan todella vaikeaa, Linnan juhliin kutsuttu Laakkonen sanoo.

Hän toivoo, että mahdollisimman monet äänet pääsisivät kuuluviin, mutta hänestä tuntuu, että usein vain äänekkäimmät keskustelijat ovat äänessä.

– Somessa joutuu harkitsemaan sanomisiaan siinä pelossa, että millaista palautetta tulee.

Laakkosen mukaan yhteiskunnallista keskustelua voisi parantaa siten, että sosiaalisessa mediassa sanottaisiin asioita, joita voisi sanoa myös kasvotusten.

Laakkonen toivoo, että hän kohtaa Linnan juhlissa paljon uusia kasvoja. Hän toivoo tapaavansa mielenkiintoisia ihmisiä esimerkiksi tieteen ja tutkimuksen kentältä.

Hän aikoo pukeutua 1950-luvulta peräisin olevaan iltapukuun, jota ompelija on korjaillut.