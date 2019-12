Haukio liittyi kertauspukujen käyttäjiin – yllä vuonna 2015 nähty fuksianpunainen silkkiunelma

Rouva Jenni Haukio pukeutuu tänä vuonna Linnan juhliin fuksianpunaiseen silkkipukuun, joka on alun perin tehty vuoden 2015 itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan, että puku on Shantung-silkkiä ja käsin helmikirjailtua pitsiä.

Puvun on suunnitellut muotoilija Sari Nordström ja ommellut mallimestari Karina Vainio. Pukua on modifioitu uusiokäyttöön yhteistyössä muotoilijan ja mallimestarin kanssa. Asuun on ainakin lisätty hihoja.

Muotiasiantuntijat arvioivat jo ennen juhlia STT:lle, että osa vieraista tulee juhliin vanhoissa eli jo aiemmin Linnassa nähdyissä asuissa. Ylen juhlalähetyksen juontaja, muotiasiantuntija Sami Sykkö kertoi, että tähän rohkaisevaa kampanjaa on viritelty itsenäisyyspäivän alla.

Haukion puku säilyi kuitenkin salaisuutena juhlapäivään saakka. Presidentti Sauli Niinistöltä yritettiin kylläkin kysellä jo viikko sitten tiedotustilaisuudessa, miten tämän vuoden teema, eli tieto, näkyy puolison puvussa.

– Ei se kauhean paljastava ole, presidentti hauskuutti toimittajia.