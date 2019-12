Jäähyväiskiertueellaan olevat Matti ja Teppo: "Fanit sanovat, että älkää koskaan lopettako"

Laulajaveljekset Matti ja Teppo Ruohonen juhlivat Linnan juhlissa tänä vuonna haikeissa tunnelmissa.

Veljekset ennättivät Linnaan kesken 50-vuotisjäähyväiskiertueensa, jolla he ovat kiertäneet ahkerasti koko syksyn. Tunnelmiaan he kuvailevat haikeaksi.

– Konserttien jälkeen ollaan nähty faneja, jotka ovat sanoneet, että älkää koskaan lopettako. Emme ole kokonaan lopettamassa, himmailemme vain.

Veljekset ovat tehneet urallaan kaikki 50 vuotta yhdessä ja itse. Uransa ikimuistoisimmaksi hetkeksi veljekset kuvailevat ensimmäistä kultalevyään.

– Niitä on tosin tullut aika monta sen jälkeen. Kyllä se tietysti haikeuden jättää, kun lopetetaan, Teppo sanoi.

– Saamme kevään aikana aika paljon etäisyyttä toisiimme, mikä on välillä ihan tervetullutta, lisää Matti.

Linnan juhlissa veljekset ovat nyt mukana kolmatta kertaa.

– Näin kiivaan konserttirundin päälle tämä tuntuu aika kovalta tämä Linnan ahtaus, Matti sanoo.

Kumpikaan laulajaveljeksistä ei käytä sosiaalista mediaa, mutta sen negatiiviset lieveilmiöt ovat tuttuja. Siksi he pitävät tämän vuoden Linnan juhlien teemaa tärkeänä.

– Kyllä se aika pelottavaa on, että mitä sieltä sosiaalisesta mediasta tulee. Ja on yhä vaikeampi erottaa, mikä on totta ja mikä ei, veljekset kuvailevat.