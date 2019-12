Poliisi: Mielenosoituksiin osallistui Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminnassa olevia henkilöitä, kuva- ja videomateriaalia käydään läpi

Poliisi kertoi lauantaina tutkivansa, ovatko uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) jatkaneet laitonta yhdistystoimintaansa. Ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisista kertoi, että perjantain mielenosoituksiin Helsingissä osallistui PVL:n toiminnassa mukana olevia henkilöitä.

PVL on määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon. Kielto on voimassa, kunnes korkein oikeus on käsitellyt sen, tuleeko liike lakkauttaa kokonaan.

PVL:n on epäilty jatkavan toimintaansa Kohti vapautta -liikkeenä, jonka mielenosoituksen itsenäisyyspäivänä poliisi myös kielsi.

Kohti vapautta -liikkeen mielenosoituksen kieltämiseen jälkeen sen jäsenet näyttivät siirtyneen marssimaan Soldiers of Odinin riveissä. Sen marssilla nähtiin samoja banderolleja ja kuultiin samantyyppisiä iskulauseita kuin PVL:n aikaisemmilla marsseilla.

Poliisin mukaan perjantain mielenosoituksissa ei kuitenkaan käytetty laittomaan yhdistystoimintaan kuuluvia tunnuksia tai muuta sellaista, jonka perusteella poliisi olisi voinut estää tai keskeyttää kokoontumisen.

– Kyse on juridiikasta. Lähtökohtaisestihan kokoontuminen on vapaata. Jos siellä jotakin puhutaan tai jotakin tapahtuu, ilmaisuvapaus on jälkikäteisarviointia, ennakkosensuuria ei tässä ole. Asiaa ei voi yksiselitteisesti ratkaista, sanoo Kujala.

Poliisin on siis arvioitava, onko kyse PVL-toiminnasta vai yksittäisten henkilöiden oikeudesta käyttää osallistumisoikeuttaan.

– Nyt seuraamme, mitä ilmenee eri lähteistä. On pitkä tie sen miettimiseen, onko kyse yhdistystoiminnan jatkamisesta vai ei. Mitään yksiselitteistä vastausta ei ole.

Asian arviointi kestää useita päiviä, ja etenemisestä tiedotetaan myöhemmin.

Poliisi käy läpi muun muassa kuva- ja videomateriaalia. Niitä on kerätty esimerkiksi internetin kautta.

– Etukäteen on vaikea arvioida kuvamateriaalin merkitystä, Kujala sanoo.

Suurin osa kiinniotetuista päästetty vapaaksi

Tänä vuonna marssille osallistui myös henkilöitä uusnatsijärjestö Blood and Honourin tunnusten alla.

– En arvioi mitenkään heidän toimintansa. Poliisihallitus on ajanut kannetta vastarintaliikettä koskien ja se on kielletty. Muut yhdistykset eivät ole sama asia, Kujala sanoi.

Kaikkiaan itsenäisyyspäivän mielenosoitukset keräsivät vajaat 5 000 ihmistä Helsingin kaduille. Poliisin mukaan suurilta häiriöiltä vältyttiin.

Helsingin poliisi teki kaikkiaan 13 kiinniottoa mielenosoituksissa. Valtaosa heistä vapautettiin jo perjantai-iltana.

Lauantaina kiinniotettuna oli yhä kolme ihmistä epäiltynä muun muassa pahoinpitelystä, mutta myös heidät vapautettiin lauantaina iltapäivällä. Esitutkinta tapauksista jatkuu, eikä poliisilla ole asiasta toistaiseksi lisää tiedotettavaa.

Blut und Ehren juuret ovat kansallissosialismissa

Blood and honour, suomeksi veri ja kunnia, on suomennos saksankielisestä iskulauseesta Blut und Ehre. Saksankielisen lauseen juuret ovat kansallissosialismissa. Esimerkiksi 1930-luvun natsi-Saksassa kansallissosialistisen puolueen nuoriso-organisaatio Hitler-Jugend käytti sitä tunnuslauseenaan.

Tämä kansallissosialistista ideologiaa opettanut nuoriso-organisaatio korosti sotilaallisuutta sekä terveitä elämäntapoja ja valmistautui arjalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen. Hitler-Jugend oli näyttävästi edustettuna natsi-Saksan propagandassa.

Blut und Ehre -ilmaisun käyttöä pidetään nykyisin Saksassa perustuslain vastaisena ja sen käytöstä voi seurata rangaistus. Blood and honour viittaa myös uusnatsistiseen kansainväliseen musiikkiverkostoon.