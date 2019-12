Tullikoira Aino on yksi vuoden virkakoirista – paljasti vuodessa yli 1 200 kiloa elintarvikkeita

Kennelliitto palkitsi lauantaina tänä vuonna virkatehtävissään ansioituneet koirat. Virkakoiria yhdistää työtarmo ja nopea oppimiskyky, tiedotteessa kerrottiin.

Yksi virkakoirista on kultainennoutaja Fenni "Aino", joka on Tullin ensimmäinen ruokakoira. Aino on koulutettu tunnistamaan maito- ja lihatuotteita. Aino aloitti työnsä kesäkuussa 2018 Nuijamaan tulliasemalla, ja vuoden aikana Aino paljasti yli 1 200 kiloa elintarvikkeita. Aino on ollut merkittävässä osassa, kun viranomaiset ovat tehostaneet elintarvikkeiden valvontaa EU:n ja Venäjän rajalla eläintautien, kuten afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi.

Vuoden rajakoira on saksanpaimenkoira Cena, vuoden poliisikoira belgianpaimenkoira malinois Viksu, vuoden vankilakoira labradorinnoutaja Tuisku ja vuoden sotakoira kultainennoutaja Lex.

Mainos alkaa

Mainos päättyy