Alivaltiosihteeri: Al-Holin asioita selvittävän erityisedustajan nimitys valmisteltiin ulkoministeriön työjärjestyksen mukaisesti

Syyrian al-Holin pakolaisleirin suomalaisten asioita hoitavan erityisedustajan tehtävä on valmisteltu ulkoministeriön työjärjestyksen mukaisesti, kertoo ulkoministeriön (UM) henkilökunnalle kirjoittamassaan viestissä alivaltiosihteeri Pekka Puustinen.

– Asia on valmisteltu UM:n työjärjestyksen 56 pykälän mukaan, joka antaa niin virkamiesjohdolle kuin ministerillekin laajat mahdollisuudet vaikuttaa osastojen toimintaan ja työnjakoihin, Puustinen kirjoittaa viestissään, jossa hän kertoo hallinnosta vastaavan virkamiesjohdon käsityksen tapahtumista.

Leiriin liittyen on ollut viime päivinä paljon kuohuntaa ja mediassa on käsitelty muun muassa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja konsulipäällikkö Pasi Tuomisen välisiä erimielisyyksiä.

Reilu kuukausi sitten Tuomisen vastuulta otettiin ministerin päätöksellä pois asiat, jotka koskevat suomalaisten avustamista al-Holin leirillä. Tuomisen käsityksen mukaan erityisedustajan nimeäminen olisi ollut lainvastaista.

Haavisto kommentoi Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten avustamiseen liittyvää kiistaa toimittajille Helsingissä maanantaina.

– Ylin virkamiesjohto on minut vakuuttanut, että jos he olisivat havainneet mitään lakien vastaista, he olisivat ilman muuta pysäyttäneet kaikki sellaiset toimet, Haavisto sanoi.

Tuominen ei maanantai-iltana suostunut kommentoimaan alivaltiosihteerin viestiä STT:lle.

Siirto voidaan tehdä perustellusta syystä

Puustisen mukaan ministerin esittämä pyyntö konsulipäällikön tehtävien vaihtamisesta oli harvinainen ja poikkeuksellinen.

Edellä mainitulla nimityksellä ei oteta kuitenkaan hänen mukaansa pois mitään konsulipäällikön tehtävistä. Leirillä olevien suomalaislasten osalta työnjohto sen sijaan siirtyi erityisedustajalle.

– Johdon puolelta pyrittiin varmistamaan tiedon kulku konsulipäällikölle, jolle kuuluvat muun muassa kysymykset vierastaistelijoiden paluusta. Silti on selvää, että konsulipäällikön kannalta tämä poikkesi normaalista työnjaosta, Puustinen kirjoittaa.

Tehtävästä toiseen määräämisen katsottiin olleen perusteltua ministeriön siirtymisvelvollisuuden nojalla, koska erimielisyydet koskivat al-Hol-asioiden hoitotapaa.

– Diplomaattivirkamies voidaan siirtää toiseen tehtävään perustellusta syystä, Puustinen kertoo.

Yle kertoi tänään, että oikeuskansleri aloittaa tutkinnan al-Holin leirillä olevien suomalaisten siirtoon liittyvistä asioista.

Ylen mukaan oikeuskansleri Tuomas Pöysti selvittää kolmea kokonaisuutta: ulkoministeriön sisäiset tapahtumat ja poliittinen ohjaus, hallinto- ja virkamiesoikeudelliset menettelyt Tuomisen siirtoa koskevissa asioissa sekä al-Holin leirillä olevien suomalaisten siirron lainmukaisuus.

Ylen mukaan poliisille on tehty ainakin yksi tutkintapyyntö, joka koskee ulkoministerin toimintaa. Pöysti tutkii senkin, koska poliisilla ei ole toimivaltaa ministeriä koskevissa asioissa.

Vakava näkemysero al-Holin asioiden hoitamisesta

Ulkoministeriön sisäisten tapahtumien taustalla on ollut alivaltiosihteerin mukaan näkemysero siitä, miten "tulipalo sammutetaan oikein".

– Näkemykset erosivat siinä, odotetaanko valtioneuvostotason linjausta tässä hyvin vaikeassa kysymyksessä, vai tehdäänkö edes sitä, mihin UM voi toimivallallaan ryhtyä, Puustinen kirjoittaa.

– UM:n virkamiesten vastaus tilanteeseen näytti siltä, että emme voi tehdä mitään. Kun tämä ei varmaankaan ollut ainoa mahdollinen vastaus, niin haluttiin löytää tapa, jolla UM voi päästä työssä eteenpäin.

Näistä syistä ministeriö päätti nimetä erityisedustajan tehtävään.

Puustisen mielestä keskustelua ja tilanteen kommentointia on tehty poikkeuksellisen julkisesti. Hän ei ota tähän kantaa, mutta sen sijaan kertoo, että ikävää on ollut sisäisen viestinvaihdon vuotaminen julkisuuteen.

– Vakavin asia vuodoissa koskee tietoja, jotka saattavat vaikuttaa omien työtovereidemme työturvallisuuteen tai vaikeuttaa heidän toimiaan al-Hol-asioiden hoidossa. Emme tee työtämme julkisuuden vaan Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takia, alivaltiosihteeri muistuttaa.