Ulkoministeriö tyrmää Halla-ahon väitteet al-Holin leirin tämänviikkoisista palautuksista – Haavisto ei kommentoinut asiaa STT:lle eduskunnassa

Ulkoministeriöstä tyrmätään STT:lle perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon väitteet siitä, että al-Holin leiriltä oltaisiin tuomassa suomalaisia jo tällä viikolla takaisin Suomeen.

Ministeriö selvittää eri skenaarioita osana virkamiesvalmisteluita, kuten julkisuudessa on kerrottu. Mitään ei kuitenkaan ole nyt tapahtumassa, ministeriöstä sanotaan.

Uutissuomalaisen mukaan Halla-aho väittää, että al-Holin leiriltä oltaisiin tuomassa jo tällä viikolla kotiin kaikki lähtöhalukkaat leirillä olevat suomalaiset.

Halla-ahon mukaan hän ei tosin pysty itsekään vahvistamaan tietonsa todenperäisyyttä.

– Minulla on tietoa, jonka todenperäisyyttä en pysty vahvistamaan tällä hetkellä. Niiden tietojen mukaan al-Holin leirillä olevat isis-taistelijoiden perheenjäsenet oltaisiin tuomassa yhtenä joukkona charter-lennolla Suomeen, Halla-aho kertoo STT:lle.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ei kommentoinut asiaa STT:lle eduskunnassa.

Jo aiemmin on noussut esille, että leirillä olevien palautuksen valmisteluissa on mukana useita eri henkilöitä sosiaaliviranomaisista poliisiin. Myös siihen on varauduttu, että naisia ja lapsia voi lähteä leiriltä itsenäisesti. Ulkoministeriö on aiemmin kertonut, että mahdollisissa palautuksissa jokainen tapaus arvioidaan yksilöllisesti.