Uusi pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että on hienoa huomata, että Suomi kiinnostaa maailmalla. Marinin mukaan tämä on mahdollisuus kertoa siitä, keitä me suomalaiset ihmiset olemme ja millainen maa Suomi on.

Uuden hallituksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa Marin sanoi puheenvuorossaan muutaman sanan myös englanniksi, koska hänen mukaansa myös englanninkielistä mediaa kiinnostaa uuden hallituksen alkutaival. Marinin hallitus nimitettiin tehtäväänsä tänään iltapäivällä.