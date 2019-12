Lähde Ylelle: Lennot al-Holin leiriläisten kotiuttamiseksi alkavat, kun kurdit tuovat suomalaisia Irakin rajalle – UM:n viestinnän mukaan akuuttia kommentoitavaa ei ole

Ulkoministeriöstä ei kommentoitu asiaa STT:lle tiistai-iltana puoli yhdeksän aikaan. Ajankohtaisviestinnän vt. päällikön Pekka Shemeikka kertoi puhelimitse, ettei hän pysty kommentoimaan asiaa.

– Toimintaan liittyviä asioita ei voida ylipäätään kommentoida. Tämä on yleislinja, ei koske niinkään tätä nimenomaista uutista, Shemeikka perustelee.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hän ei myöskään lähtenyt vahvistamaan tai kiistämään Ylen kertomia tietoja. Hän kertoi myös, ettei hän voi kommentoida asiaa siihen liittyvien turvallisuuskysymysten vuoksi.

– Melkein kaikki on oikeastaan ollut julkisuudessa. Se mitä olemme avanneet on se leirin tilanne ja paljonko siellä on suomalaisia, paljonko on lapsia, paljonko on naisia. Mitään akuuttia kommentoitavaa ei ole, Shemeikka lisää.

Al-Holin leirillä on naisia ja lapsia, jotka ovat olleet terrorijärjestö Isisin alueella. Leirillä on kymmenisen suomalaista naista ja heidän noin 30 lastaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja osa virkamiehistä ovat olleet erimielisiä suomalaisten kotiuttamisesta.