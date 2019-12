Kaikkonen tapasi Washingtonissa USA:n ja Ruotsin puolustusministerit

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tapasi tiistaina Washingtonissa Yhdysvaltain puolustusministerin Mark Esperin. Tapaamisessa oli mukana myös Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist.

Ministeri Kaikkonen kertoi varhain keskiviikkona Suomen aikaa STT:lle, että tapaamisessa käytiin läpi ajankohtaista turvallisuuspoliittista tilannetta sekä Euroopassa että globaalistikin. Lisäksi ministerit puhuivat Itämeren seudun tilanteesta.

– Arvioimme nykyistä tilannetta ja näkymiä. Kävimme läpi, miten kukin näkee tilanteen ja jatkon siinä. Saimme näistä asioista hyvän keskustelun aikaan, Kaikkonen kertoi puhelimitse Washingtonista.

Lisäksi esille nousivat Nato-suhteet, kriisinhallintaoperaatiot, Afganistanin tilanne ja aserajoitussopimukset. Kaikkonen luonnehti tapaamisen henkeä hyväksi ja rakentavaksi.

– Voin sanoa että noin tunnin tapaamisessa ehdittiin kyllä laajasti käsitellä ajankohtaisia turvallisuuspoliittisia aiheita.

Hävittäjistä ei puhuttu

Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain puolustusministerit allekirjoittivat toukokuussa 2018 kolmenvälisen aiejulistuksen puolustusyhteistyöstä. Julistus kokosi yhteen aiemmin sovittuja asioita.

Kaikkosen mukaan kokouksessa todettiin, että kahdenvälisen yhteistyön lisäksi myös kolmenvälinen yhteistyö on perusteltua ja sitä tullaan jatkamaan.

– Sekä Ruotsi että Yhdysvallat ovat meille keskeisiä kumppaneita puolustuskysymyksissä. Ruotsin kanssa yhteistyöhän on hyvin läheistä tällä hetkellä ja tiivistynyt viime vuosina, ja uusiakin askeleita on Ruotsin kanssa suunnitteilla. Näillä näkymin niistä on hieman uutta kerrottavaa ennen vuodenvaihdetta.

Kaikkonen sanoi, että Suomen hävittäjähankinnat eivät nousseet ministerien keskustelussa esille. Puolustusministeri kertoi kuitenkin tavanneensa vierailulla Yhdysvaltojen puolustushallinnon edustajia sekä senaatin ja edustajainhuoneen jäseniä, ja ainakin osassa näitä keskusteluja hän otti esiin Suomen hävittäjätilanteen.