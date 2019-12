Ulkoministeri Haavisto aikoo kertoa iltapäivällä al-Holin leirin tilanteesta – oppositio jätti välikysymyksensä

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää tänään kello 16 tiedotustilaisuuden al-Holin tilanteesta. Oppositio on jättänyt välikysymyksen samasta aiheesta. Oppositiopuolueilla oli tiedotustilaisuus aiheesta hetki sitten.

Tiedotustilaisuus pidetään valtioneuvoston tiedotustilassa.

Koko oppositio yhdessä rintamassa

Kokoomus lähtee mukaan perussuomalaisten alulle panemaan välikysymykseen Syyrian al-Holin leiriläisistä. Asiasta kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen eduskuntaryhmän ylimääräisen kokouksen jälkeen.

Jo aiemmin nyt-liike ja kristillisdemokraatit ovat kertoneet lähtevänsä mukaan perussuomalaisten välikysymykseen.

Mykkäsen mukaan tällä hetkellä on suuri epäselvyys siitä, onko hallitus tehnyt poliittisen päätöksen ja antanut mandaatin kotiuttaa Suomeen Isis-kalifaatin toimintaan osallistuneita Suomen kansalaisia vai ei.

Mykkäsen mukaan kokoomus lähtee siitä, että Suomen pitää auttaa lapsia, jos siihen löytyy turvallinen tapa. Edellisen hallituksen linja oli Mykkäsen mukaan se, että merkittävän turvallisuusriskin aiheuttavia aikuisia ei Suomen valtion toimin auteta.

– Me katsomme myös tulevaisuuteen siltä osin, että Suomen tulisi siirtyä Tanskan malliseen tilanteeseen, jossa kaksoiskansalaisuus voidaan peruuttaa, jos osallistuu terroristiseen toimintaan ulkomailla, Mykkänen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Mykkäsen mukaan on aivan selvää, että jos Suomen valtio aktiivisesti auttaa paluussa al-Holin alueelta, hallituksen on tehtävä asiasta poliittinen päätös. Mykkäsen mukaan aktiivinen auttaminen ei perustu viranomaisten konsulipalvelulain mukaisiin normaaliin toimiin.

Perussuomalaisten mukaan Haaviston puheet eivät täsmää julkisuudessa olleisiin tietoihin

Välikysymys jätetään tänään aamupäivällä. Perussuomalaiset ilmoitti aiemmin, että heidän mielestään ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) puheet eivät täsmää julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Perussuomalaisten mukaan täytyy selvittää, ollaanko Isis-perheitä tuomassa Suomeen, onko Haavisto puhunut totta aiheesta ja onko hän painostanut ulkoministeriön virkamiestä vaatimalla tältä lainvastaisia toimia Isis-perheiden tuomiseksi Suomeen.

Välikysymys on opposition järein ase, jonka tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Hallituksen on vastattava välikysymykseen täysistunnossa viidentoista päivän kuluessa. Saatuaan vastauksen välikysymykseen eduskunta käy asiasta keskustelun, jonka päätteeksi äänestetään hallituksen tai ministerin luottamuksesta.

"Marinin hallitus kantaa vastuun Rinteen hallituksen päätöksenteosta"

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen kritisoi, että tuore pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ole kyennyt vastaamaan kysymyksiin ulkoministerin toiminnasta ja ristiriitaisista lausunnoista.

– Vaikka Marinin hallitus on vasta nimitetty, se kantaa kuitenkin poliittisen vastuun (Antti) Rinteen hallituksen ja ulkoministerin päätöksenteosta tässä kysymyksessä, koska ulkoministerin linjaukset näyttävät nauttivan hallituksen täyttä luottamusta.

Räsänen huomauttaa, että suojelupoliisi on varoittanut, että Isis-kalifaattiin lähteneet naiset muodostaisivat turvallisuusuhan Suomeen palattuaan jatkamalla terroristista toimintaansa.

– Kyseessä on kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävä linjaus, ja asian perusteellinen selvittäminen eduskunnassa on tarpeen, Räsänen sanoo.

Niinistö HS:lle: Poliittista päätöstä pohdittava

Presidentti Sauli Niinistön mielestä Suomen uuden hallituksen tulisi pohtia selkeän poliittisen päätöksen tekemistä Syyrian al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamisesta. Presidentti kommentoi asiaa Helsingin Sanomille kansliansa välityksellä.

Niinistö sanoi myös, että Marinin tuoreen hallituksen tulisi saada hetken työrauha, jotta se voisi pohtia mahdollista poliittista päätöstä.

Hallituspuolueet eivät ole aikaisemmin halunneet tehdä leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta poliittista päätöstä, lehti kirjoittaa.

Tiistaina uuden hallituksen tiedotustilaisuudessa Marinilta kysyttiin, aikooko hallitus tehdä poliittisen ratkaisun leirillä olevien siirrosta, ja valtiovarainministerin tehtäviin siirtyneeltä keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunilta kysyttiin keskustan linjaa leirillä olevien tuomisesta Suomeen. Kumpikaan ei vastannut kysymyksiin.

STT:n tietojen mukaan ulkoministeriö jatkaa selvityksiä kotiuttamisesta niiden suuntaviivojen mukaan, joita hallitus käsitteli iltakoulussaan lokakuun lopussa, eli ulkoministeri Haaviston nimittämän erityisedustajan virkavastuulla.

Kurdijohdolla on olemassa käytäntö kotiuttamiseen

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) yhtyi Twitterissä presidentti Niinistön kantaan suomalaisten kotiuttamisesta ja totesi, että Helsinki kantaa päävastuun käytännön toimista, jos kotiuttamisia toteutetaan.

Suomen viranomaisten kanssa mahdollisista suomalaisten kotiuttamisista neuvotellut PYD-puolueen kurdipoliitikko Salih Muslim kertoi Helsingin Sanomille, että ihmisten saamiseen pois leiriltä on olemassa selvä käytäntö. Al-Holin leiri sijaitsee Koillis-Syyriassa, joka on kurdijohtoista itsehallintoaluetta. Isis-vangeista vastaavan johtokomitean kanssa on mahdollista sopia kotiuttamisesta, kunhan suomalaisten henkilöllisyydet on varmistettu ja luovutuspaperit on allekirjoitettu, Muslim kertoo.

STT tavoitti Muslimin Qamishlin kaupungista Koillis-Syyriasta, mutta hän ei pystynyt kertomaan suomalaisten tilanteesta al-Holin leirillä.