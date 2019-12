Lännen Media: Vankilavirkailijat ovat joutuneet poikkeuksellisen monen väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi

Vankilavirkailijoihin on viime aikoina kohdistunut poikkeuksellinen määrä väkivallantekoja, kirjoittaa Lännen Media. Puolen vuoden aikana kahdeksan vanginvartijaa on joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi joko vankilassa tai niiden ulkopuolella. Hyökkäyksiä on yhteensä viisi.

Vankilavirkailijaliiton puheenjohtaja Antti Santamäki kommentoi Lännen Medialle, että suuri määrä ei voi olla sattumaa. – Tavallisesti vankilatyöntekijöihin kohdistuu suoraa väkivaltaa vankiloissa todella harvoin, ja siviilissä vielä harvemmin. Mainos alkaa Mainos päättyy Keskusrikospoliisin mukaan taustalla saattaa olla liivijengi United Brotherhood, joka reagoisi viranomaisten suuroperaatioon lakkauttaa jengin toiminta. Lännen Media kirjoittaa, että Rikosseuraamuslaitos (Rise) varoitti elokuussa kaikkia työntekijöitään jengivankien aiheuttamasta väkivallanuhasta. Risen varoitus tuli sen jälkeen, kun vanginvartijoihin oli kohdistunut muutaman kuukauden sisällä kolme väkivallantekoa.