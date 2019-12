Viranomaiset vaativat automaattista päätöksentekoa koskevaa lainsäädäntöä – esiselvitys aloitettu oikeusministeriössä

Oikeusministeriössä on aloitettu esiselvityksen tekeminen automaattista päätöksentekoa koskevan yleislainsäädännön tarpeista, kertoo lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio. Niin eduskunnan perustuslakivaliokunta, oikeuskansleri kuin apulaisoikeusasiamieskin ovat kiirehtineet lakia viime aikoina, kun yhä useampi viranomainen haluaisi hyödyntää täysin automatisoitua päätöksentekoa ruuhkien purkamisessa julkisella sektorilla.

Esimerkiksi Kela, Maahanmuuttovirasto ja Verohallinto ovat vuorollaan joutuneet perustuslain kanssa törmäyskurssille asiasta. Ne järjestivät tiistaina yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa esittelivät tavoitteitaan.

Vainion mukaan oikeusministeriössä kerätään parhaillaan tietoa siitä, minkä tyyppisissä tilanteissa täysin automaattisia päätöksiä voisi olla tarpeen tehdä. Hän uskoo, että tammikuussa tiedetään tarkemmin, miten asiassa kannattaa edetä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Keskustelu aiheesta on alkanut tietosuoja-asetuksen myötä. Siinä säännellään, minkä tyyppisissä tilanteissa ihmisen henkilötietoja saa käyttää automaattisten päätösten tekemiseen.

– Viranomaisnäkökulmasta katsottuna sen lisäksi tulevat esimerkiksi perustuslain vaatimat virkavastuuseen ja henkilön oikeuteen tulla kuulluksi liittyvät edellytykset, Vainio sanoo.

Hänen mukaansa virkavastuuseen liittyviä kysymyksiä ei ole Suomessa automaattisen päätöksenteon kohdalla aiemmin käsitelty, ja sen vuoksi lain säätäminen voi viedä aikaa.

– Perinteisesti hallinnossa on ollut yksi asia, jonka käsittelee tietty virkamies, joka myös vastaa siitä. Nyt on ratkaistava, miten perustuslain virkavastuuta koskevaa säännöstä pitää tulkita silloin, kun päätökset tekeekin kone, Vainio valottaa.

Kela automatisoisi asumistukipäätökset

Kelassa volyymiltään suuret etuudet olisivat paras kohde, jossa automaattista päätöksentekoa voisi hyödyntää vielä nykyistä enemmän, arvioi etuusjohtaja Anne Neimala. Sellaisia ovat esimerkiksi yleinen asumistuki ja työttömyysturva.

– Ne ovat hyvin sääntöpohjaisia, niissä on osuuksia, joihin ei sisälly harkintaa. Niiden automatisoinnista koituisivat suurimmat hyödyt asiakkaille ja suurimmat kustannussäästöt, puhutaan kymmenistä henkilötyövuosista,

Asiakas hyötyisi Neimalan mukaan ennen kaikkea nopeudesta. Automaattisesti tehty päätös tulee useimmiten samana päivänä.

Lähtökohtana olisi, että tukea haettaisiin sähköisesti verkkoasioinnin kautta. Teknisesti se on mahdollista, mutta nykyinen hakemus pitäisi uudistaa.

Neimalan mukaan tähänastisten kokemusten perusteella automaattisesti tehdyissä päätöksissä on vähemmän virheitä kuin käsittelijän tekemissä. Vertailu on kuitenkin vaikeaa, koska tällä hetkellä automaattisesti tehdään helpoimpia päätöksiä.

– Periaatteessa prosessi, joilla etuuspäätöksiä tehdään on sama riippumatta siitä, tehdäänkö päätös automaattisesti vai tekeekö käsittelijä kaikki vaiheet.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti odottaa saavansa perjantaihin mennessä Kelalta selvityksen sosiaaliturvaan kuuluvien etuuspäätösten tekemisestä automatisoidusti. Kelan johtajan Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman mukaan selvitys lähtee oikeuskanslerille torstaina.

Mäki-Lohiluoman mukaan harkintaa vaativia päätöksiä esimerkiksi perustoimeentulotuesta tai terveysperustaisista tuista ei ole automatisoitu. Sen sijaan automaatiota käytettäisiin hänen mukaansa apuna esimerkiksi työttömyysturvan maksamisessa verkossa tehdyn työttömyysajan ilmoituksen perusteella.

– Automaatio ei tee itse päättelyä, vaan toimii sääntöjen ja laskentakaavojen mukaisesti, ja päätöksenteon vaiheet voidaan aina selvittää jälkikäteen, Mäki-Lohiluoma perustelee.

Migri automatisoisi jatko-oleskeluluvat ja kansalaisuushakemukset

Perustuslakivaliokunta torppasi marraskuussa hallituksen esityksen, joka olisi sallinut Maahanmuuttoviraston käyttää täysin automatisoitua päätöksentekoa tietyissä myönteisissä päätöksissä. Maahanmuuttoviraston ylijohtajan Jaana Vuorion mukaan torppaus johtui yleislainsäädännön puutteesta.

– Tässä ei haluttu, että yksi hallinnonala menee jonon ohi. En näe, että siinä muuten olisi ollut mitään riskiä. Tavoitteemme oli automatisoida vain päätökset, joissa ei tarvitse tehdä harkintaa ollenkaan.

Hänen mukaansa automaattista päätöksentekoa hyödynnettäisiin ennen kaikkea jatko-oleskeluluvissa ja kansalaisuushakemuksissa. Jatko-oleskelulupia ovat esimerkiksi erityisasiantuntijalupa, opiskelijalupa ja työntekijäoleskelulupa, joita haetaan varsin paljon.

– Hakijalle olisi erittäin hyvä, että hän saisi päätöksen mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti. Meidän käsittelyaikatavoite jatkoluvissa on nyt kaksi kuukautta.

– Pystyisimme myös käsittelemään ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia huomattavasti nopeammin, kun saisimme näitä jatkolupia sujuvammin ratkaistua.

Verohallinnossa työstetään arvonlisäveroilmoituksen automatisointia

Verohallinnossa toimintoja on jo automatisoitu paljon, mutta mielellään automatisoitaisiin vielä matkakuluvähennykset, jos se olisi mahdollista.

– Se olisi teknisesti täysin automatisoitavissa, mutta siinä tulevat tietosuojalait vastaan. Kännykkä kulkee mukana, ja jos katsot Googlesta, se tietää liikkeesi. Kysymys on siitä, voimmeko me hyödyntää esimerkiksi Googlen tietoja, pohtii Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura.

Heikura painottaa, ettei Verohallinnon tavoite ole automatisoida kaikkea päätöksentekoa. Virkailijoita tarvitaan tekemään harkintaa vaativia päätöksiä.

– Yrityspuolella on lisää tehtävissä. Esimerkiksi arvonlisäveroilmoitusta työstämme nyt kevään aikana. Pohdimme miten pystyisimme keräämään arvonlisäverotukseen liittyvät tapahtumat automaattisesti ja tekemään esitäytetyn arvonlisäveroehdotuksen.

Heikuran mukaan verovajeriski pienenee, mitä enemmän automaatiota hyödynnetään. Toisaalta tavoite olisi, että myös ilmoittajalle asioista tehdään helpompaa.

– Hallinnollinen taakka vähenee, ja myös ihmisen tai yrityksen ei tarvitsisi välittää tietojen välityksestä, vaan saisimme ne automaation avulla. Se on ehkä asia, jota voi ihan oikeastikin edistää. Matkakuluvähennys on enempi "I have a dream" -tyyppinen, joka tuskin toteutuu ainakaan minun pääjohtajakaudellani, Heikura naurahtaa.

Marraskuun lopulla apulaisoikeusasiamies totesi, ettei verottajan vakiintunut tapa tehdä veropäätöksiä automatisoidusti ole perustuslain mukainen. Ongelmana oli muun muassa se, että automaation takia ei voida riittävän tarkasti osoittaa, kuka on vastuussa verotuspäätöksistä.

– Päätökset, jotka pääosin viedään automaatiolla läpi, eivät sisällä mitään harkintaa, johon tarvittaisiin virkailija. Syyt päätöksiin ovat yksiselitteisesti havaittavissa tietojärjestelmästä. Lähtökohta on, että kuka tahansa virkailija pystyy yhtä hyvin selvittämään asiakkaalle, mihin päätös perustuu, sanoo johtava veroasiantuntija Sami Varonen Verohallinnosta.