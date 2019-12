Kymmenen kansanedustajaa pyytää perustuslakivaliokuntaa tutkimaan ulkoministeri Haaviston toimien laillisuuden al-Hol-asiassa

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimista tulee ministerivastuuasia.

Kymmenen kansanedustajaa on jättänyt perustuslain mukaisen muistutuksen, jossa pyydetään perustuslakivaliokuntaa tutkimaan ulkoministeri Haaviston toimien laillisuus al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden henkilöiden kotiuttamista koskevassa asiassa.

Edustajat pyytävät tutkinnan osana tarkastelemaan sitä, onko ulkoministeri Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä, edustajat kertovat tiedotteessa. Lisäksi edustajien mukaan on tutkittava, onko prosessi, jossa ulkoministeriö on asettanut uuden erityisedustajan hoitamaan al-Holin asiaa, ollut laillinen. Edelleen edustajat pyytävät tutkimaan, onko ulkoministeriössä menetelty laillisesti, kun konsulipäällikkö on pyritty siirtämään uuteen tehtävään pois virastaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Muistutuksen ovat allekirjoittaneet kansanedustajat Mari Rantanen, Veijo Niemi, Jari Ronkainen, Jussi Wihonen, Tom Packalén, Heikki Vestman, Kalle Jokinen, Kari Tolvanen, Wille Rydman ja Sari Tanus.

– Nyt tutkitaan tämä juridinen puoli. Se poliittinen puoli oli ja meni. Se on selvä, perussuomalaisten Ronkainen sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa on jäänyt jonkin verran saamatta vastauksia, onko virkamiesten kohtelussa tapahtunut jotain sellaista, missä on ollut jotain epäselvää tai lakia rikkovaa.

Presidentti Niinistö: Hyvä, että suomalaiset orpolapset on saatu al-Holin leiriltä

Presidentti Sauli Niinistön mukaan on hyvä, että pitkien neuvottelujen jälkeen myös suomalaiset orvot on saatu liikkeelle al-Holin leiriltä.

– Tämä on varmasti alkuvaihetta, Niinistö sanoi.

Niinistö kommentoi asiaa medialle, kun presidenttipari otti vastaan perinteiset joulutervehdykset Mäntyniemessä.

Helsingin Sanomat uutisoi eilen illalla, että Suomen viranomaiset ovat käynnistäneet operaation kahden suomalaisen orpolapsen evakuoimiseksi al-Holin leiriltä Syyriasta. HS:n tietojen mukaan viranomaiset hakivat orpolapset leiriltä tiistaina.

Ulkoministeri Haavisto kertoi eilen Ylen A-studiossa, että lapset ovat hänen tietojensa mukaan kurdiviranomaisten hallussa eivätkä ole poistuneet Syyrian alueelta.

Niinistön mukaan hänellä on tilanteesta "ihan samat tiedot kuin nyt yleisesti tiedetään".

– Niin kuin tiedämme, Pohjoismaihin on haettu nimenomaan orpolapsia, jotka näköjään sitten se leirin hallinto on päästänyt lähtemään. Ja varmasti edesauttaakin sitä, Niinistö sanoi.

Ulkoministeriö kertoi eilen jatkavansa valmisteluja al-Holin leirillä olevien suomalaisten lasten avustamiseksi ulkoministeriön erityisedustajan johdolla. Ulkoministeriö tiedottaa asiasta vasta sitten, kun lapsia on suomalaisten viranomaisten hallussa. Ministeriö perustelee tiedotuslinjaa lasten turvallisuuden takaamisella.