Erityisavustajien määrä noussut entisestään Marinin hallituksessa – Rinteen ex-valtiosihteeri saa valtiolta yli 50 000 euron karenssikorvauksen

Hallituksen erityisavustajien määrä on noussut, vaikka Suomen EU-puheenjohtajuus päättyy vuodenvaihteessa. Kun edellisen hallituksen avustajien suurta määrää kritisoitiin, silloinen pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi, että määrää tarkastellaan puheenjohtajuuden päätyttyä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksessa erityisavustajia on tällä hetkellä 69, kertoo hallitusneuvos Kari Peltonen valtioneuvoston kansliasta. Rinteen hallituksessa oli hänen mukaansa viime vaiheissa 64 erityisavustajaa. Sen sijaan valtiosihteereitä on tällä hetkellä Marinin hallituksessa 13, kun edellisessä hallituksessa heitä oli 15.

– Varsinkin erityisavustajien luku elää ajan myötä, mutta valtion talousarvion mukaan heitä voi olla enintään 70, Peltonen viestitti STT:lle.

Pääministeri Rinteellä avustajia oli kuusi, Marinilla heitä on seitsemän. Marinin mukaan jo aiemmin on todettu, että avustajien määrää tarkastellaan hallituskauden edetessä, ja tilanne on sama nytkin.

– Tällä hetkellä avustajien määrä on tämä, mutta se ei tarkoita sitä, että se tulisi koko hallituskauden olemaan tällainen. Me elämme aika poikkeuksellista tilannetta hallituskriisin jälkeen. Minulle on tärkeää, että saan nyt kattavan käsityksen kaikista niistä keskeisistä asioista, jotka hallitusohjelman toteutumisen kannalta ovat tärkeitä, Marin perusteli STT:lle.

Hän sanoo olevansa iloinen siitä, että hänen ympärillään on osaavia, hyviä ihmisiä.

Karenssi tähän mennessä kahdelle

Rinteen valtiosihteeri Raimo Luoma ei jatkanut tehtävässä Marinin hallituksessa. Peltosen mukaan hänelle asetettiin neljän kuukauden karenssi ennen kuin hän voi siirtyä uusiin tehtäviin.

– Katsottiin, että pääministerin valtiosihteerinä hänellä on tietoa, josta syystä karenssi on perusteltua asettaa, Peltonen perustelee.

Luoman kuukausipalkka oli valtioneuvoston kanslian mukaan noin 12 780 euroa, joten hänen saamansa karenssikorvaus on päälle 50 000 euroa.

Luoman tilalle nimitettiin Mikko Koskinen, ja SDP:n ministeriryhmän sihteeri Matti Hirvola vaihtui Henrik Haapajärveen, joka toimi aiemmin Marinin erityisavustajana liikenne- ja viestintäministeriössä. Molemmilla on ay-tausta, Koskisella muun muassa SAK:ssa ja Haapajärvellä toimihenkilöiden ammattiliitto Prossa.

Ensimmäinen erityisavustaja, jolle karenssikorvaus on myönnetty, on entisen kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) erityisavustaja Paavali Kukkonen. Hän kertoi siirtyvänsä Elinkeinoelämän keskusliiton riveihin syksyllä ennen Paateron eroa. Hänenkin karenssinsa on neljä kuukautta.

– Katsottiin, että hän oli voinut saada omistajaohjausasioita hoitaessaan tietoja, joita voisi mahdollisesti käyttää hyväksi uuden työnantajan palveluksessa. Hänelle määrätyn karenssin jälkeen tiedot eivät enää olisi ajankohtaisia, eikä hyötyä voisi saada, Peltonen luonnehtii.

Kukkosen korvaus on noin 23 000 euroa.

Mahdollisia karensseja ei voi ennustaa

Rinteen hallitus kohdensi ministereiden ja heidän valtiosihteeriensä ja avustajiensa palkkaukseen 11,5 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Summa on noin viisi miljoonaa euroa enemmän kuin tälle vuodelle oli kohdistettu.

– Lähtökohta on, että se riittää. Valtiosihteerien ja erityisavustajien siirtymisiä ei voi kuitenkaan ennustaa, eikä mahdollisia karensseja ja niistä aiheutuvia kustannuksia, Peltonen arvioi.

Virkamieslakiin perustuvan karenssisopimuksen mukainen määräaikainen siirtymisrajoitus tulee voimaan, jos viranomainen arvioi, että virkamiehellä on hänen siirtyessään valtionhallinnosta muuhun tehtävään mahdollisuus käyttää hyödyksi karenssisopimuksen suojaamaa tietoa.

Karenssi on maksimissaan kuusi kuukautta.