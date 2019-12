Ensi kevään yliopistohaussa palkitaan pitkässä matematiikassa pärjäämisestä, mutta oppiaineen suosio vaihtelee paljon lukioittain

Ensi keväästä lähtien eniten hakupisteitä yliopistoon pyrkiessään saa hyvällä pitkän matematiikan arvosanalla ylioppilaskirjoituksissa riippumatta siitä, haluaako opiskella englantia, biologiaa vai tilastotiedettä.

Tämän voisi kuvitella kannustavan lukiolaisia valitsemaan pitkää matematiikkaa aiempaa enemmän, mutta STT:n soittokierroksen perusteella haku-uudistuksen vaikutuksesta matematiikan opiskeluun ei voi kuitenkaan vielä sanoa mitään kovin varmaa. Joissakin lukioissa pitkän matematiikan opiskelijoiden määrä on kasvanut selvästi, mutta toisissa muutos ei vielä näy.

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen oli yksi edellisen hallituksen toteuttamista kärkihankkeista. Vähintään puolet opiskelijavalinnoista tehdään jatkossa ilman pääsykoetta pelkällä todistusvalinnalla. Haku-uudistus ei koske taide- kulttuuri- ja liikunta-aloja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ammattikorkeakouluihin hakiessa pitkä matematiikka ei ole yhtä hallitsevassa asemassa, vaan äidinkielestä ja pitkästä kielestä saa sen kanssa saman verran hakupisteitä. Yliopistojen päätöstä painottaa pitkää matematiikkaa muita aineita enemmän perusteltiin sillä, että siinä pärjääminen edellyttää muita aineita suurempaa työmäärää, sillä tarvittavia kursseja on enemmän.

Matematiikan kirjoittamisen suosio hienoisessa kasvussa

Yksi syy lukioiden välisiin eroihin on niiden lähtötilanteissa. Jos lukion aloittavien lähtökeskiarvot ovat korkeita, lukiossa valitaan enemmän pitkää matematiikkaa jo muutenkin, kertoo matematiikan lehtori Merja Vihtilä Schildtin lukiosta Jyväskylästä. Siellä pitkän matematiikan opiskelijamäärissä ei ole vielä näkynyt muutosta.

Vihtilän mukaan entistä harvempi kuitenkin jättää matematiikan kokonaan kirjoittamatta, ja valtakunnalliset tilastot tukevat hänen havaintoaan: vuosina 2014–2018 matematiikan jätti kokonaan pois ylioppilaskirjoituksistaan 19–20 prosenttia kokelaista, kun kuluvana vuonna heidän osuutensa pieneni 17,4 prosenttiin. Lyhyen matematiikan kirjoittamisen suosio romahti selvästi samalla, kun pitkää kirjoittamaan ilmoittautuneita oli hieman aiempia vuosia enemmän.

Vihtilä itse pitää pitkän matematiikan painottamista yliopistohaussa lähtökohtaisesti hyvänä asiana.

– Tämä nykyinen yhteiskunta on teknistynyt ja matematisoitunut, ja se vaatii entistä laajemmat perustiedot matemaattisista aineista. Kaikki tarvitsevat niitä perustietoja, mitä lukiossa saa, jos valitsee pitkää matikkaa ja luonnontieteitä, hän sanoo.

Opinto-ohjauksen tarve lisääntyy

Espoon Viherlaakson lukiossa taas pitkä matematiikka valitaan nyt huomattavasti aiempaa useammin pääsykoepisteiden perässä, kertoo matematiikan ja fysiikan lehtori Minna Rickman.

– Meidän sisäänottomme on vuosittain noin 170–175 opiskelijaa, ja ykkösistä noin 110–115 on valinnut pitkän matematiikan. Aiemmin pitkän matematiikan lukijoita on ollut reilusti alle puolet kaikista. Tämä muutos näkyy myös siinä, että pitkän valitsevat nyt sellaisetkin, joilla ei ole rahkeita sen jatkamiseen, Rickman sanoo.

Viherlaaksossa lukujärjestys onkin rakennettu niin, että ensimmäinen lyhyen matematiikan kurssi on vasta ensimmäisen pitkän matematiikan kurssin jälkeen. Jos pitkän matematiikan työläys yllättää, vaihtaminen lyhyeen käy sutjakasti.

Haku-uudistuksen toteutustapa ei saa Rickmanilta kiitosta: arvosanojen pisteytysjärjestelmä julkaistiin alkuvuodesta 2018, joten tänä lukuvuonna lukiotaipaleensa päättävät eivät voineet ottaa sitä huomioon opintojensa alussa.

– Siinä kohdassa mentiin väärin päin, se (pisteytys) olisi pitänyt saada tietää ennen lukion aloittamista.

Kaikkiaan 80 prosenttia espoolaisista ensimmäisen vuoden opiskelijoista oli marraskuussa pitkän matematiikan ryhmissä, kaupungin opetustoimesta kerrotaan suomenkielisten lukioiden osalta. Osuus oli sama viime vuoden syksyllä.

Kuopion klassillisessa lukiossa ei ole vielä näkynyt kummoisiakaan muutoksia aineiden opiskelijamäärissä. Matematiikan lehtori Lari Härkönen kuitenkin arvelee, että tulevaisuudessa nähdään enemmän pitkästä matematiikasta lyhyeen vaihtajia: ensimmäisenä vuonna pitkää matematiikkaa kokeilemaan lähteneet oppilaat usein huomaavat, kuinka paljon työtä oppiaine vaatii. Jos todellista motivaatiota pitkän matematiikan opiskeluun ei ole, vaihto houkuttaa.

– Tätä joudutaan myös puimaan opinto-ohjauksessa, että oppilaat saadaan valitsemaan oppiaine, johon omat taidot, mielenkiinto ja motivaatio ovat todella kohdentuneet, Härkönen kertoo.

"Pitkä matematiikka haussa arvokas vain, jos menestyy erittäin hyvin"

Oulun lyseon lukiossa pitkä matematiikka on aiemminkin ollut suosittua, mutta nyt sen aloittajien määrä on kohonnut vielä hieman. Pitkän matematiikan aloittajia on ollut kaikkiaan niin paljon, että on ollut "vähän siinä ja siinä, saadaanko lyhyen matematiikan ryhmiä edes toteutettua", kertoo matemaattisten aineiden tuntiopettaja Ismo Talsta.

– Opiskelijan kannattaa muistaa, että pitkä matematiikka on (yliopistohaussa) arvokkain vain, jos siinä menestyy erittäin hyvin. Kannattaa miettiä, mitä haluaisi tehdä, ja suoriutua mieluummin kohtuullisesti lyhyestä kuin heikommin pitkästä matematiikasta, hän huomauttaa.

Paraisten lukiossa Varsinais-Suomessa pitkää matematiikkaa opiskelevien määrät eivät ole vielä juuri muuttuneet, mutta pohdintaa korkeakoulujen haku-uudistus on herättänyt.

– Abit ovat olleet huolissaan, että pääsevätkö he mihinkään, jos on se lyhyt matikka. Kyllä tämä puhututtaa, mutta luulen, että nämä määrälliset muutokset näkyvät vasta jatkossa, kertoo rehtori Ari Rintanen.

Jotta pitkän matematiikan opiskelu olisi mahdollista mahdollisimman monelle, Paraisilla mietitään nyt, pitäisikö lukiossa satsata tukitoimiin sen opettamisessa.