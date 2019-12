Suomalaiset kriisinhallintajoukot vaihtavat osoitetta Irakissa – jatkossa keskitytään koulutukseen

Irakissa toimivan suomalaisen kriisinhallintajoukon tehtävät siirtyvät loppuvuoden 2019 ja alkukevään 2020 aikana tyystin Pohjois-Irakin Erbiliin. Muutokset toiminnassa ovat osa Inherent Resolve -operaation (OIR) toiminnan uudelleenjärjestelyjä.

– Operaatio on päättänyt lopettaa koulutustoiminnan toisessa paikassa, missä olemme olleet. Nyt olemme neuvotelleet siitä, että siirrämme välineet ja ihmiset Erbilin tukikohtaan, kertoo maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari STT:lle.

Saarelle itselleen ei ole ainakaan tullut tarkempaa tietoa organisaatiomuutoksen syistä.

– Me ei niitä kovin paljon kyselläkään, koska olemme sitoutuneet koalitioon (CJTF-OIR) ja siellä on omat päätöksentekojärjestelmät. Ennemminkin koetamme muokata omaa toimintaamme sillä lailla, että se jatkuisi mahdollisimman keskeytymättömästi.

Tällaisilla muutoksilla on Saaren mukaan vaikutuksia aina Säkylään asti. Mikäli alueelle tarvitaan esimerkiksi enemmän erilaisia ihmisiä eri osaamisella, pitää heidät myös kouluttaa.

Henkilömääriin ei ole tulossa muutosta

Aikaisemmin suomalaisjoukoilla on ollut Irakin keskushallinnon alueella olevassa monikansallisessa tukikohdassa myös suojaustehtäviä. Nyt suojaustehtävät kuitenkin päättyvät, ja suomalaisjoukko keskittyy jatkossa koulutus ja mentorointi -tehtäviin.

Suomalaisjoukkojen määrä pysyy operaatiossa samana. Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselta ministerivaliokunnalta (TP-UTVA) on saatu mandaatti 80 sotilaan toimintaan alueella. Joukkojen määrä alueella kuitenkin vaihtelee hieman tilanteen mukaan.

– Tämän päivän luku taisi olla 77, kun tarkistin aamulla, Saari tarkentaa.

Toiminta jatkuu Saaren mukaan henkilömäärien suhteen samoissa raameissa, ja toisesta tukikohdasta vapautuville neuvotellaan uusia tehtäviä Erbilin tukikohdan ympäristöstä.

Muutos ei liittyne Syyrian al-Holin leiriin

Muutoksista voi koitua epävarmuuksia paikalla oleville joukoille. Saaren mukaan tiedottamisella ja järjestelyillä on pyritty organisoimaan tilanne niin, että mahdollisimman vähän muutoksia tulisi esimerkiksi niihin ehtoihin, joilla suomalaiset ovat alun perin alueelle lähteneet.

– Tämä prosessi meni minun mielestäni ihan tyylikkäästi, ei jäänyt tästä oikeastaan mitään sellaista huonoa kuvaa, Saari arvioi.

Saari uskoo, että muutokset liittyvät operaation tarpeisiin. Hänen mukaansa operaation sisäiset asiat ovat monisäikeisiä jo senkin vuoksi, että toimintaa tehdään toisen valtion alueella. Aina ei ole myöskään tiedossa, ovatko kaikki päätökset poliittisin vai sotilaallisin perustein tehtyjä.

Irakin Erbil on ollut viime aikoina mediassa esillä Syyrian al-Holin leiriin liittyvän uutisoinnin vuoksi. Suomeen tuodut orpolapset tuotiin Erbilin kautta Suomeen. Saari ei kuitenkaan usko kriisinhallintaoperaatiossa tehtyjen muutosten liittyvän al-Holin leiriin.

Erbilin tukikohta, jossa jatkossa toimitaan, on Saaren mukaan valtava. Tukikohdan suojausta hoitavat muut osapuolet, ja tukikohdasta järjestyy suomalaisjoukoille myös muita palveluita, kuten esimerkiksi muonitusta.

Suomalaisten antama koulutus saa kiitosta

Suomalaisten antama koulutus on saanut Saaren mukaan kiitosta. Suomalaiset antavat alueella samantyyppistä koulutusta kuin se, mitä Suomessa tarjotaan esimerkiksi varusmies- ja reserviläiskoulutuksissa.

– Yksi positiivinen asia on ollut ensiapu ja lääkintä -koulutus. On saatu palautetta, että siitä on ollut hyötyä siellä ihmisillä laajemminkin, kun he osaavat sitä (ensiapua ja lääkintää) taas muille sitten vaikka antaa, Saari kertoo.

Maavoimien tiedotteen mukaan Suomi on osallistunut Irakin OIR-operaatioon elokuusta 2015 alkaen koulutus- ja neuvonantotehtävissä osana kansainvälistä Isisin vastaista koalitiota. Suomalainen Kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) aloitti toimintansa Irakin keskushallinnon alueella vuoden 2018 alussa osana kansainvälistä joukkoa.

Suomalaisten toiminta mahdollisti koalition turvallisen toiminnan tukikohdassa ja kohensi Irakin turvallisuusjoukkojen suorituskykyä Isisin vastaisessa taistelussa. Vuoden 2018 keväällä suomalaisten painopiste siirrettiin koulutusosaston perustamisen myötä Irakin turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen ja koulutuksen suojaamiseen.