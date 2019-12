Perussuomalaisten Kankaanniemi halusi selvittää pääkaupungin siirtämistä Jyväskylään, Savio edistää saunakulttuuria – tällaisia ehdotuksia kansanedustajat jättivät ensi vuoden budjettiin

Opposition kansanedustajat haluavat lisää rahaa muun muassa paikallisille tiehankkeille, paikallisille eläinsuojeluyhdistyksille ja vanhusten hoitoon. Kansanedustajat jättivät ensi vuoden budjettiin noin 400 talousarvioaloitetta, kerrotaan eduskunnan verkkosivuilla. Talousarvioaloite on kansanedustajan tekemä aloite, joka sisältää ehdotuksen valtion talousarvioon lisättävästä tai siitä poistettavasta määrärahasta tai muusta päätöksestä.

Rahaa opposition kansanedustajat halusivat leikata esimerkiksi kehitysavusta ja poliittisen esikunnan määrärahoista.

Yleensä kansanedustajat vaativat lisää rahaa vaalipiirinsä alueen hankkeisiin kuten teihin tai muihin edustajan näkökulmasta tärkeisiin kohteisiin. Mukana on kuitenkin usein myös hieman kummallisempia talousarvioaloitteita.

Esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi esitti 10 000 euron määrärahaa esiselvitykseen pääkaupungin siirtämisestä Jyväskylään. Perussuomalaisten Vilhelm Junnila puolestaan esitti 100 euron lisämäärärahaa Berde ry:lle "verkkokirjoittelusta aiheutuneeseen ahdistukseen ja mielipahaan".

Berde ry kertoo, että se rekisteröitiin tarpeeseen tehostaa somalialaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja säilyttää Somalian kulttuuripiirteitä Suomessa.

– On ollut sydäntä särkevää seurata, kuinka tasa-arvo ja monikulttuurisuusaktiivi Abdirahim "Husu" Hussein on joutunut julkisuudessa kovan paineen alle verkkokirjoittelusta. Hänen kaltaisiaan on monikulttuurisessa maailmassa jo useita. Esimerkiksi maahanmuuttajien Berde-yhdistys on ilmaissut vastaavanlaisia huolia, Junnila kirjoittaa perusteluissaan.

Perussuomalaisten Sami Savio puolestaan ehdotti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin suomalaisen saunan ja saunomiskulttuurin edistämiseksi ja vientimahdollisuuksien kasvattamiseksi.

Tänä vuonna aktiivisesti talousarvioaloitteita jättivät muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen, perussuomalaisten Lulu Ranne, Jani Mäkelä sekä Ville Vähämäki.

"Eikö näitä voisi äänestää yhdessä köntässä?"

Aloitteet työllistävät suhteellisen paljon eduskuntaa budjetin äänestysviikolla eli vuoden viimeisellä istuntoviikolla, sillä aloitteista äänestetään. Lopulta kuitenkin aina hallituksen esitys voittaa. Eduskunta äänesti ensi vuoden budjetista viime viikolla.

Kansanedustajien ehdotukset eivät ole kuitenkaan ihan turhia, sillä joka vuosi eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää mietinnössään lisäresursseja kansanedustajien aloitteisiin. Näitä lisärahoja kutsutaan joululahjarahoiksi ja tänä vuonna niitä jaettiin 40 miljoonaa euroa.

Äänestysmenettely nousee kuitenkin lähes vuosittain keskusteluun.

Esimerkiksi keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska kirjoitti Twitterissä, että erillisissä budjettiäänestyksissä ei ole järkeä.

– Tuntikaupalla istutaan äänestämässä. Hallituksen kanta voittaa. Eikö näitä voisi äänestää yhdessä köntässä? Tietääkö joku, miten esimerkiksi naapurimaissa? hän kirjoittaa.