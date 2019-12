Testaa tietosi joulun jättivisassa: 100 kysymystä vapaapäivien ajankuluksi

KULTTUURI

1. Kuka voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2019?

2. Minkä nimistä hahmoa suomalainen Joonas Suotamo näyttelee uudessa Star Wars -elokuvassa?

3. Minkä alan ammattiin artisti Antti Tuisku valmistui tänä vuonna?

4. Kenestä kuuluisasta suomalaisesta kertoo Antti J. Jokisen elokuva Helene?

5. Kuka ohjasi elokuvan M ­– kaupunki etsii murhaajaa?

6. Kuka oli Jarad Anthony Higgins?

7. Mitä Disneyn animaatiohahmoa ääninäytteli alkuperäisessä versiossa Robbie Williams ja suomenkielisessä Vesa-Matti Loiri?

8. Kuka kirjoitti romaanin Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu?

9. Minkä yhtyeen kitaristi Richard Kruspe perusti vuonna 1994?

10. Mihin helsinkiläiseen rakennukseen tehdään panttivanki-isku Ilkka Remeksen romaanissa 6/12?

URHEILU

1. Montako formula ykkösten MM-sarjan osakilpailua on tänä vuonna MM-hopealle ajanut Valtteri Bottas voittanut tähän mennessä?

2. Mitkä hevoset seppelöitiin kuninkaallisiksi Lahden Kuninkuusraveissa elokuun alussa?

3. Kuka yleisurheilija hankki Suomen ainoan pistesijan Dohan MM-kilpailuissa syys-lokakuun vaihteessa?

4. Mitkä lajiliitot Suomen Olympiakomitea hyväksyi varsinaisiksi jäsenikseen marraskuussa?

5. Kuka toi Suomen ainoan mitalin Seefeldin MM-hiihdoissa helmi-maaliskuun vaihteessa?

6. Millä paikkakunnilla Huuhkajat pelaa jalkapallon EM-kisojen alkulohkopelinsä ensi kesänä?

7. Mikä on Jenna Laukkasen urheilulaji?

8. Kuka kirjoittaa kirjan Tero Pitkämäestä?

9. Kuka on valittu maailman parhaaksi naisjalkapalloilijaksi vuonna 2019?

10. Kuka on valittu maailman parhaaksi miesjalkapalloilijaksi vuonna 2019?

TALOUS

1. Britannian ero EU:sta on ollut uutisaihe vuonna 2019. Millä lyhennesanalla tätä erohanketta on kuvattu?

2. Kuka on pankkikonserni Nordean toimitusjohtaja?

3. Mikä on bitcoin?

4. Mikä on Thaimaan rahayksikkö?

5. Mitä toimintaa ohjaa IFRS-standardi?

6. Minkämaalainen yhtiö Samsung on?

7. Kuinka paljon Suomen valtiolla on velkaa jokaista suomalaista kohden?

8. Kuka on Suomen Pankin pääjohtaja?

9. Mikä on Suomen vanhin edelleen toimiva pörssiyhtiö?

10. Mikä on Suomen taloushistorian suurin yrityskauppa?



MAANTIEDE

1. Miten supat ovat syntyneet?

2. Mikä on Suomen yleisin kivilaji?

3. Mitä seismologia tutkii?

4. Missä sijaitsee Joulusaari?

5. Mitä tarkoittaa segregaatio?

6. Mikä on neva?

7. Missä sijaitsee Whakaarin saari?

8. Mitkä ovat Maan ilmakehän osat?

9. Missä maassa sijaitsee Angkor Wat?

10. Minkä maan pääkaupunki on Kigali?

HISTORIA

1. Kuka toimi Suomen ulkoministerinä talvisodan alkaessa vuonna 1939?

2. Kuka suomalainen viihdetaiteilija on syntynyt talvisodan viimeisenä päivänä 12.3.1940?

3. Kuinka monta päivää talvisota kesti?

4. Kuka Suomen presidenteistä tunnettiin nimellä Reissu-Lassi?

5. Mikä Rooman historiallisista nähtävyyksistä rakennettiin aikoinaan seitsemälle planeetalle ja niiden jumalille?

6. Minä vuonna yhdysvaltalainen Hiram Bingham löysi Machu Picchun, inkojen vanhan lomaparatiisin Perussa?

7. Mitkä mieleenpainuneet sanat Neil Armstrong sanoi laskeuduttuaan ensimmäisenä ihmisenä Kuun pinnalle 21.7.1969?

8. Kuka oli Neuvostoliiton ulkoministeri noottikriisin aikana 1961?

9. Minkä niminen tie oli Helsingissä Mannerheimintien edeltäjä (joka yhdistyi Turuntiehen vuonna 1942)?

10. Kuinka monta Mannerheim-ristin ritaria nimitettiin?

ULKOMAAT

1. Kenet Time-lehti nimesi vuoden 2019 henkilöksi?

2. Mihin kaupunkiin perustetaan Teslan Euroopan-tehdas?

3. Minkä maan pääministeri on Nobelin rauhanpalkinnon saanut Abiy Ahmed?

4. Kuka on YK:n pääsihteeri?

5. Missä sijaitsee al-Zaatarin pakolaisleiri?

6. Mitä maata Kammuri-niminen taifuuni kuritti joulukuun alussa?

7. Missä kaupungissa sijaitsee Naton päämaja?

8. Minkä herttua prinssi Andrew on?

9. Minä vuosina Francisco Franco johti diktaattorina Espanjaa?

10. Minkä maan pääkaupunki on Bukarest?

LUONTO

1. Minkä puun kasvisuku on latinankieliseltä nimeltään Sorbus?

2. Mitä dendrologia tutkii?

3. Alppivuokkoa esiintyy Suomessa vain kahdella paikkakunnalla. Missä?

4. Minkä eläimen latinankielinen nimi on Lutra lutra?

5. Kuinka monta kalalajia Suomessa on tavattu?

6. Kuinka monta luonnonvaraista nisäkäslajia on Suomessa?

7. Mikä on Suomen uhanalaisin nisäkäs?

8. Kuinka kovaa rusakko voi parhaimmillaan loikkia?

9. Mikä on Suomen yleisin maalaji?

10. Mikä on Suomen syvin järvi?

IHMINEN

1. Kuinka monta kylkiluuta ihmisellä on?

2. Mikä koostuu muun muassa kuolleesta ihosta, hiestä ja pölystä?

3. Kuinka monta luuta on luurangossa?

4. Mitä on hypotermia?

5. Mitä ovat koronaarit?

6. Mikä koostuu keratiiniproteiinista, vedestä, pigmentistä, mineraaleista ja rasvoista?

7. Mikä on ihmisen vahvin luu?

8. Millä toisella nimellä tunnetaan mustuainen?

9. Kuinka pitkä on ohutsuoli keskimäärin?

10. Kuinka monta niveltä ihmisellä on?

EUROOPAN UNIONI

1. Kuka on Euroopan komission puheenjohtaja?

2. Kuinka monta komissaarin paikkaa Suomella on EU-komissiossa?

3. Kuinka monta jäsentä Euroopan parlamentissa on?

4. Jos britit eroavat EU:sta, paljonko jäsenmäärä sen jälkeen on?

5. Mikä maa ottaa EU-puheenjohtajuuden Suomen kauden jälkeen?

6. Kuinka monta vaalipiiriä Suomessa on EU-vaaleissa?

7. Mikä on väkiluvultaan EU:n pienin jäsenvaltio?

8. Kuka Suomen nykyinen europarlamentaarikko oli myös ensimmäisten EU-parlamenttiin valittujen suomalaisten joukossa?

9. Missä kaupungissa EU-parlamentti pitää täysistuntonsa?

10. Kuinka monta tähteä Euroopan lipussa on?

VIIHDE

1. Millä taiteilijanimellä tunnettiin Anne Taskinen?

2. Kuka on Miss Universum 2019?

3. Kuka voitti Tanssii Tähtien kanssa -kisan?

4. Minä vuonna esitettiin ensimmäinen Kauniit ja rohkeat -jakso Suomessa?

5. Mikä oli tämän vuoden Linnan juhlien budjetti?

6. Mikä taho järjestää Emma-gaalan?

7. Minä vuonna julkaistiin Whamin Last Christmas?

8. Mikä on Korroosio Comedy?

9. Mikä videopeli on arvioitu vuosikymmenen parhaimmaksi?

10. Kuinka mones James Bond -elokuva tulee teattereihin ensi keväänä?

Vastaukset:

KULTTUURI

1. Itävaltalainen Peter Handke. Vuonna 2019 jaettiin myös vuoden 2018 Nobel-palkinto, sen sai puolalainen Olga Tokarczuk.

2. Chewbacca

3. Liikunta-alan

4. Taidemaalari Helene Schjerfbeckistä

5. Fritz Lang

6. Yhdysvaltalainen rap-artisti Juice Wrld

7. Aladdin-elokuvan Lampunhenki

8. Sisko Savonlahti

9. Rammsteinin

10. Presidentinlinnaan

URHEILU

1. 7

2. Tähen Toivomus ja Vieskerin Virva

3. Miesten keihäänheitossa neljänneksi sijoittunut Lassi Etelätalo

4. Suomen Hippoksen ja Suomen Elektronisen Urheilun liiton

5. Iivo Niskanen (MM-pronssi, 15 km)

6. Kööpenhaminassa ja Pietarissa

7. Uinti

8. Keijo Leppänen

9. Megan Rapinoe

10. Lionel Messi

TALOUS

1. Brexit

2. Frank Vang Jensen

3. Virtuaalivaluutta

4. Baht

5. Taloudellista raportointia

6. Eteläkorealainen

7. Reilut 19 000 euroa (19 299 euroa, tilanne 13.12.)

8. Olli Rehn

9. Fiskars

10. Nokia osti verkkoyhtiö Alcatel-Lucentin 15,6 miljardilla eurolla.

MAANTIEDE

1. Jäälohkareen hautautuessa ja sulaessa maakerrostumien sisään

2. Graniitti

3. Maanjäristyksiä ja niihin liittyviä asioita

4. Intian valtameressä, Australiasta luoteeseen

5. Alueellista eriytymistä niin, että esimerkiksi huono-osaisuus kasautuu tietyille alueille

6. Puuton ja märkä avosuo

7. Uudessa-Seelannissa

8. Troposfääri, stratosfääri, mesosfääri ja termosfääri

9. Kambodzhassa

10. Ruandan

HISTORIA

1. Eljas Erkko

2. M.A. Numminen

3. 105 päivää

4. Lauri Kristian Relander

5. Pantheon

6. 1911

7. Tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri ihmiskunnalle.

8. Andrei Gromyko

9. Heikinkatu

10. 191

ULKOMAAT

1. Greta Thunbergin

2. Berliiniin

3. Etiopian

4. Antonio Guterres

5. Jordaniassa

6. Filippiinejä

7. Brysselissä

8. Yorkin

9. 1939–1975

10. Bulgarian

LUONTO

1. Pihlajan

2. Puita, pensaita ja muita puuvartisia kasveja

3. Hollolassa ja Asikkalassa

4. Saukon

5. 109

6. 73

7. Naali

8. Jopa 70 km/h

9. Moreeni

10. Päijänne, Ristiselkä 95 metriä

IHMINEN

1. 24

2. Napanöyhtä

3. 206

4. Kehon lämpötilan lasku alle 35 asteen

5. Sepelvaltimoita

6. Hius

7. Reisiluu

8. Pupilli

9. Seitsemän metriä

10. Noin 300

EUROOPAN UNIONI

1. Ursula von der Leyen

2. Yksi

3. 751 jäsentä

4. 705 jäsentä

5. Kroatia

6. Yksi

7. Malta

8. Heidi Hautala (vihr.)

9. Starsbourgissa Ranskassa

10. 12

VIIHDE

1. Heinäsirkka

2. Eteläafrikkalainen Zozibini Tunzi

3. Christoffer Strandberg

4. 1992

5. 220 000 euroa

6. Musiikkituottajat ry

7. 1984

8. YouTube-videoita julkaiseva myrskyläläislähtöinen sketsiryhmä

9. Super Mario Galaxy 2

10. Järjestyksessään 25.