Siikajoen Revonnevalla Pohjois-Pohjanmaalla on sattunut kahden henkilöauton kolari, jossa on ollut mukana useita ihmisiä. Pelastuslaitoksen mukaan valtatie 8 on kokonaan poikki. Onnettomuuspaikalla on useita pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköitä.

Onnettomuus sattui hieman ennen puoli kuutta kilometrin verran Revonlahdelta Oulun suuntaan.