Kirkko hakeutuu kansan pariin ostosparatiiseihin – kauppakeskukseen on matalampi kynnys kuin kirkonmäelle

Jos ihmiset eivät mene kirkkoon, kirkko tulee ihmisten luokse kauppakeskuksiin. Esimerkiksi Helsingin Pasilan uudessa kauppakeskus Triplassa on avattu Töölön seurakunnan Fokus-tila, joka tarjoaa kävijöille myös pop up -perheneuvontaa.

Turussa kirkko pyörittää perhetila Skappelia kauppakeskus Skanssissa, Raision seurakunnalla on tilat Myllyssä ja Jyväskylän seurakunnalla olohuone Kipinä Sepässä. Oulussa avattiin kesällä Hiukkavaaran uudessa liikekeskuksessa seurakuntakoti, joka palvelee vauhdilla kasvavaa esikaupunkia.

Yliarkkitehti Kristiina Koskiaho Kirkkohallituksesta kehuu uusia tilaratkaisuja. Hän kertoo pitävänsä paljon kirkoista ammattinsa puolesta, mutta on viihtynyt myös Fokuksessa.

– Kirkkoja tarvitaan, sillä ihmiset haluavat myös juhlavan ja pyhän paikan, jossa kokoontua. Kauppakeskukseen on kuitenkin matalampi kynnys kuin kirkkoon, joka voi olla mäen päällä, portaikon ja painavan oven takana.

Seurakunnat miettivät tilaratkaisujaan muutosten keskellä. Jäsenmäärät ja tilojen tarve laskevat, uusiin kaupunginosiin on liian kallista rakentaa kirkkoja ja säästöpaineiden keskellä pitäisi vielä kunnostaa vanhoja arvokkaita kirkkoja.

Lähiöihin toki avataan edelleen seurakuntatiloja. Koskiahon mukaan joustavuus ja muunneltavuus ovat yhä tärkeämpi tavoite.

– Uusissa kohteissa voi käyttää laina- ja siirtorakennuksia tai mennä vuokralle olemassa olevaan rakennukseen. Aina ei tarvitse rakentaa omalla rahalla.

Fokus pääsi yleisövirtojen ytimeen

Pääkaupunkiseudun seurakunnilla on useita toimitiloja kauppakeskuksissa. Esimerkiksi Chapple toimii Espoon Isossa Omenassa, Olkkari Arabiassa, Katukappeli Vuosaaren Columbuksessa ja Silta Kalasataman Redissä.

Uutena lippulaivana avattiin lokakuussa Töölön seurakunnan Fokus ostoskeskus Triplaan. Lähes 500-neliöinen tila on tarkoitettu paitsi seurakuntalaisten myös Pasilan junamatkustajien ja ostoskeskuksen asiakkaiden käyttöön.

Kauppakeskuspappi Piia Klemi kertoo, että Fokuksessa on järjestetty monenlaista toimintaa, kuten konsertteja, muskareita, kerhoja ja kirjallisuusiltoja. Säännöllinen ohjelma pyörähtää käyntiin vuodenvaihteen jälkeen. Tarjolla on esimerkiksi hiljaisuuden joogaa, viikkomessu, taidetyöpaja ja gospel-karaokea. Fokuksessa pääsee lyhyellä varoitusajalla myös pop up -perheneuvontaan arviointikäynnille.

Pappi on suosittua juttuseuraa Fokuksessa.

– Olen käynyt täällä paljon merkityksellisiä keskusteluita. Ihmisillä on tosi iso tarve tulla kuulluksi ja kertoa elämästään.

Helsinki kerää kokemuksia

– Keräämme kokemuksia kauppakeskuksista. Pari vuotta sitten totesimme, että tämä vaihtoehto pitää selvittää. Kauppakeskuksissa kulkee paljon ihmisiä, jotka hakevat myös elämyksiä. Toisaalta kauppakeskuksiin keskittyminen on kallis ratkaisu, sillä vuokrat ovat usein korkeita, summaa Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Kai Heinonen.

Tavoitteena on katsoa, miten ja millaisissa tiloissa ihmisiä voi kohdata.

– Aiheesta on jo tilattu konsulttiselvitys, jossa selvitetään kävijämääriä ja ihmisten kokemuksia.

Ostoskeskusten lisäksi uusia tiloja voi tulla muihinkin liikehuoneistoihin. Esimerkiksi Helsingin Jätkäsaaren uuteen kaupunginosaan harkittiin kappelia, joka olisi kuitenkin tullut kalliiksi.

– Päädyimme rakentamaan asuintalon, jonka katutasoon avattiin seurakuntakoti ja kappeli tuomiokirkkoseurakunnalle.

Samalla toimintaa on keskitetty kirkkorakennuksiin. Neljän vuoden aikana Helsingin seurakuntien tilojen pinta-alat ovat vähentyneet neljänneksen. Taustalla on kiinteistöjen käytön tehostaminen.

Tampereellakin monipuolistetaan nykyisten kirkkotilojen käyttöä, kun samalla luovutaan monesta erillisestä seurakuntatalosta. Toimintaa keskitetään myös samoihin tiloihin kaupungin hyvinvointikeskusten kanssa.

– Tällainen toimintamalli toteuttaa erinomaisesti tavoitettamme mennä sinne, missä ihmiset ovat, mainitsee kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo Tampereen seurakuntayhtymästä.

Ketterää tilasuunnittelua Oulussa

Oulun seurakuntayhtymässä on myyty syrjälle jääneitä sekä huonokuntoisia tiloja ja alettu kokeilla seurakuntakotityyppisiä vuokratiloja. Tarkoituksena on, että lähinnä vain kirkot ja isot seurakuntakeskukset olisivat omia, sanoo kiinteistöjohtaja Jaana Valjus.

– Pienemmillä tiloilla säädellään kapasiteettia ja mennään ketterästi sinne, missä on kysyntää.

Uusissa lähiöissä varsinkin lasten määrä kasvaa ensin huippuunsa ja sitten vähenee, jos alueita ei täydennysrakenneta. Samalla seurakunnan tilantarve laskee, kun esimerkiksi kerhoja jää pois.

Joustavuutta voi hakea myös siirtotiloilla. Oulun Ritaharjussa otetaan tammikuussa käyttöön moduulirakennus, joka on vuokrattu kymmeneksi vuodeksi. Sopimuskauden päättyessä seurakuntakoti voidaan tarvittaessa siirtää toiseen paikkaan.

Kauppakeskukset ovat yksi vaihtoehto, mutta eivät itsetarkoitus.

– Seurakunta ei välttämättä lisää ostoskeskuksen kassavirtaa. Jos siellä on kovasti pöhinää, emme pääse edes keskustelemaan asiasta. Mutta pikkuisen hiljaisemmissa paikoissa seurakuntaa voidaan jopa kysyä toimijaksi. Jos tiloja on tarjolla, asiaa tutkaillaan, Valjus sanoo.