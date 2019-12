Keskosina syntyneillä on suurempi todennäköisyys päätyä sijoitetuksi kodin ulkopuolelle kuin muilla lapsilla

Keskosina eli alle 37-viikkoisina syntyneillä on suurempi todennäköisyys tulla sijoitetuksi kodin ulkopuolelle kuin täysiaikaisina syntyneillä lapsilla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) tehty tutkimus.

Koko väestöstä noin kolme lasta sadasta sijoitetaan jossakin vaiheessa lapsuutta kodin ulkopuolelle lastensuojelun tukitoimena. Keskosilla tämä todennäköisyys on vähintään puolitoistakertainen.

Mitä aikaisemmalla raskausviikolla lapsi on syntynyt, sitä suurempi on todennäköisyys, että hänet sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Myös lähes täysiaikaisina, eli raskausviikoilla 37–38, syntyneillä todennäköisyys on hieman suurentunut.

Sijoituksen riski on suurin pikkulapsivaiheessa, eli 0–5 vuoden iässä, joka kuormittaa monin tavoin perhe-elämää.

Tutkimus ei kuitenkaan suoraan kerro, miksi sijoitus on keskosilla todennäköisempi kuin muilla.

– Lievästikin keskosena syntyneen lapsen hoito ja huolenpito eroavat merkittävästi täysiaikaisena syntyneen hoidosta erityisesti ensimmäisen elinvuoden aikana, sanoo tutkija Suvi Alenius tiedotteessa.

Palveluiden saaminen voidaan kokea hankalaksi

Tutkijoiden mukaan perheet eivät välttämättä tiedä tarjolla olevasta tuesta tai palveluista, tai niiden saaminen koetaan hankalaksi. Tuen saaminen edellyttää usein perusteluja ja sellaista aktiivisuutta, johon jo valmiiksi kuormittuneiden vanhempien aika ja resurssit eivät riitä.

Oikea-aikainen ja helposti saavutettava tuki voisi ehkäistä lastensuojelun tarvetta, sanoo Alenius.

– Olisi tärkeää, että terveyden- ja sosiaalihuollossa ja esimerkiksi päivähoidossa tunnistettaisiin nykyistä selkeämmin, että keskosuus on riskitekijä varhaislapsuuden poikkeaville tapahtumille.

Tutkimuksessa huomioitiin Suomessa asuvat perheet, joissa syntyi vuosina 1987–1990 yksösraskaudesta elävä lapsi.

Tutkimus kattoi yli 193 000 lasta, heidän vanhempansa ja mahdolliset sisarukset. Lapsista reilut 8 300 syntyi keskosena ja liki 33 000 raskausviikoilla 37–38.

Tutkimus on julkaistu Paediatric and perinatal epidemiology -lehdessä.