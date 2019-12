Kun venäläismatkaaja suuntaa Suomeen mökkilomalle juhlimaan, netti pitää olla – itärajalla turistiliikenne näkyy jo, mutta mitään huippuruuhkaa ei odoteta

Vuodenvaihde on ollut perinteisesti yksi vuoden vilkkaimmista ajankohdista Kaakkois-Suomen rajalla, kun venäläisturistit saapuvat Suomeen lomailemaan ja juhlistamaan uutta vuotta.

Liikenteen rajanylityspaikoilla on odotettu vilkastuvan jo tänä viikonloppuna. Nuijamaan rajanylityspaikalla oli kuitenkin vielä lauantaina aamupäivällä normaalilauantaita hiljaisempaa.

– Liikenteessä ruuhkahuippu on vielä tulossa, arvioi STT:lle Nuijamaan rajanylityspaikan vuoropäällikkö Pasi Hämäläinen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Mutta liikenneprofiili on jo selkeästi muuttunut. Turisteja on liikenteessä enemmän suhteessa kauppamatkustajiin.

Matkustajamäärän odotetaan kasvavan vuodenvaihteessa noin 5–10 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Hirmuruuhkiin ei Hämäläinen kuitenkaan usko.

– Mitään älytöntä ruuhkapäivää tuskin tulee, mutta meillä on todennäköisesti lauantaita vastaavia vilkkaita liikennepäiviä useita peräkkäin.

Sen sijaan venäläismedia on ennakoinut rajalle lähiviikkoina melkoista ruuhkaa. Uutistoimisto Rosbalt kertoi tapaninpäivänä, että Suomen- ja Viron-vastaisille rajoille odotetaan laajoja ruuhkia seuraavien kahden ja puolen viikon aikana. Venäjän rajavartiolaitoksen mukaan ruuhkia on odotettavissa kaikilla Leningradin alueella sijaitsevilla rajanylityspaikoilla.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto odottaa kiireisimmän ajankohdan rajalla olevan 3.–5. tammikuuta, jolloin Suomeen saapuu Venäjältä lomamatkalaisten lisäksi turisteja myös alennusmyynteihin.

Viime vuodenvaihteessa vilkkain päivä rajalla oli 3. tammikuuta. Tuolloin rajanylityksiä kirjattiin hieman yli 35 000 kappaletta.

Internet on ykköskriteeri

Kuopiossa Tahkolla noin puolet alueen majoituskapasiteetista on varattu venäläismatkailijoille uudenvuoden jälkeen.

– Viime vuonna oli hyvin sama tilanne, kertoo keskusvaraamo TAHKOcomin varatoimitusjohtaja Isa-Maria Tervonen.

Vaikka venäläiset ovat erittäin edelleen merkittävä matkailijaryhmä etenkin vuodenvaihteessa, on Tervosen mukaan moni asia muuttunut huippuvuodesta 2012.

– Silloin joulun ja uudenvuoden sesonki oli myyty jo elokuussa loppuun. Niin suuria massoja ei enää tule kuin silloin. Myös majoituksessa viipyminen on lyhentynyt, ennen oltiin noin 10 päivää, nyt se saattaa jäädä viikkoon tai jopa lyhyemmäksi.

Aktiviteeteista laskettelu on venäläismatkailijoiden keskuudessa suosituin, mutta myös moottorikelkkailua ja muita järjestettyjä aktiviteetteja käytetään ahkerasti. Majoitustyypeistä suosituin venäläisten keskuudessa on yleensä mökki.

– Ja internet on se ykköskriteeri, mitä he kaipaavat lomalta, Tervonen toteaa.

– Majoituksessa korostuu se, että halutaan oma mökki, jossa on nettiyhteys.

Stockmannin taxfreemyynnistä isoin osa venäläisasiakkaille

Vuodenvaihteessa Suomessa lomailevat venäläiset ovat tärkeä asiakasryhmä myös monille kaupoille. Esimerkiksi Stockmannilla venäläiset ovat suurin turistiryhmä taxfreemyynnissä mitattuna.

– Vuoden loppu ja tulevan vuoden alku on meille kiireistä aikaa matkailijoiden osalta. Odotamme venäläisturistien määrän pysyvän viime vuoden tasolla. Eritoten venäläisten turistien määrä on perinteisesti ollut kasvussa alkuvuodesta, kertoo STT:lle Stockmannin viestintäpäällikkö Anna Bjarland.

Vaalimaalla sijaitsevassa Zsar Outlet Villagessa venäläisasiakkaiden taxfreemyynti on kaksinkertaistunut alkuvuoteen verrattuna. Vuodenvaihteessa myynnin odotetaan kiihtyvän entisestään. Zsarissa venäläisasiakkaiden keskiostos on ollut noin 150–160 euroa.

– Asiakkaana he ovat hyvin samanlaisia kuin suomalaiset, meille tullaan erikseen ja viihtymään. Mutta heidän suosimissaan tuotteissa on hieman eroa ja he käyttävät hieman enemmän rahaa kuin suomalaiset, toteaa STT:lle Zsarin kaupallinen johtaja Uula Auren.

Stockmannilla venäläisasiakkaan keskiostos on noin 270 euroa. Bjarlandin mukaan summa on laskenut jonkin verran vuodesta 2016 eteenpäin.

– Paljon ostetaan merkkivaatteita ja laukkuja sekä kosmetiikkaa, Bjarland kertoo.

– Halutuimmat brändit ovat pysyneet pääsääntöisesti samoina, eli korkeamman hintaluokan tuotteita ostetaan paljon.

Venäläismatkailijoiden merkitys näkyy Stockmannilla muun muassa siinä, että myymälöissä on panostettu kieltä taitaviin myyjiin.

– Meillä työskentelee useita venäjänkielisiä myyjiä kaikissa pääkaupunkiseudun tavarataloissamme. Helsingin keskustan tavaratalossa pystymme palvelemaan venäjän kielellä kaikkina tavaratalon aukioloaikoina.