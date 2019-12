Kotimaiset elokuvat saavat valtiolta tukea, vaikka tuotannot viedään halvempiin maihin

Suomalaiset elokuvatuotannot karkaavat Baltiaan halvempien työvoima- ja tilakustannusten perässä. Näin käy myös tuotannoille, jotka saavat rahoitusta Suomen elokuvasäätiöltä (SES), sillä säätiön tuki ei velvoita toteuttamaan tuotantoa kotimaassa.

Suomalaiset elokuva-alan ammattilaiset jäävät herkästi ulos kotimaisista elokuvista: kulujen minimoimiseksi kuvausmaahan lähdetään usein pienellä porukalla, ja muu työvoima ostetaan kohdemaasta.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (Teme) varapuheenjohtaja Joona Mielonen kummastelee, miksi SES antaa julkisilla varoilla rahoitettujen tuotantojen valua ulkomaille.

– Säätiön tarkoitus on tukea suomalaista elokuvakulttuuria. Sitä ei tehdä niin, että suomalaiset jätetään korkeampien palkkojensa vuoksi ulos kotimaisista elokuvatuotannoista, Mielonen sanoo.

Suomen elokuvasäätiössä alan kansainvälistyminen ja yhteistyöverkostot nähdään myönteisenä asiana. Viestintäpäällikkö Reetta Hautamäki kertoo, että ulkomailla kuvatessaan kotimaiset tuotannot saavat usein tukea Suomen lisäksi myös kuvausmaasta. Tuotantoon osallistuu yleensä paikallinen tuotantoyhtiö, joka voi hakea julkista tukea ja kerätä paikallista kaupallista rahoitusta.

– Myöhemmin tämä ulkomainen tuottaja voi vastaavasti toteuttaa oman tuotantonsa Suomessa suomalaisen yhteistuotantokumppanin kanssa, Hautamäki sanoo.

Hänen mukaansa kuvaukset ovat vain osa elokuvan tai sarjan tuotantoprosessia, ja esimerkiksi esi- ja jälkituotanto tehdään yhä pitkälti kotimaassa.

Marian paratiisi -elokuvan (2019) Helsingin Meilahti on kuvattu Virossa. SES-tuki yli 750 000 euroa.

Temen varapuheenjohtaja Joona Mielonen huomauttaa kuitenkin, että joskus ulkomainen rahoitus saattaa velvoittaa tekemään myös jälkityöt rahoittajamaassa.

Mielonen ei halua syyllistää tekijöitä, mutta hän toivoo, että elokuvasäätiön tuki edellyttäisi ainakin, että tietty osa tuotannon työntekijöistä maksaisi veronsa Suomeen. Tuotantoyhtiöitä edustavan edunvalvontajärjestön Audiovisual Producers Finland ry:n (Apfi) puheenjohtaja Teemu Kalliala ei ota asiaan kantaa, vaan toteaa, että SES määrittää tukipolitiikkansa itse.

Monissa maissa, myös Suomessa, on käytössä tuotantokannustin eli tuotantoyhtiölle hyvitetään osa tuotannon kuluista.

Mielosen mukaan kannustimen avulla on saatukin joitakin kansainvälisiä tuotantoja Suomeen. Samalla on kuitenkin paljastunut, että elokuva-alan ammattilaisista on kotimaassa huutava pula. Se taas jarruttaa kansainvälisten tuotantojen tuloa, sillä Suomesta ei löydy osaavia tekijöitä heidän tarpeisiinsa. Asia selviää muun muassa Apfi:n tekemästä selvityksestä vuodelta 2019.

Osaajapula johtuu Mielosen mukaan siitä, että elokuvan ammattilaiset on ajettu piippuun ja moni on jättänyt alan. Suoratoistopalvelujen aikana elokuvien ja tv-sarjojen kysyntä on räjähtänyt, ja tekijöiltä odotetaan parempaa jälkeä lyhyem­mässä ajassa.

Peruna-elokuva (2020) sijoittuu fiktiiviseen kylään 1600-luvun Suomessa, mutta elokuvaa kuvataan Liettuassa. SES-tuki 750 000 euroa.

Voimassa oleva työehtosopimus sallii, että työntekijällä voi teettää 150 tuntia työtä kolmessa viikossa yhdeksän tunnin lepoajoilla pitkienkin tuotantojen ajan. Tällaisen jaksotyön aikana ylityöt eivät kerry päiväkohtaisesti, mikä on johtanut työntekijöiden tulojen laskuun.

– On huolestuttavaa, että alalla useita vuosia olleet vaihtavat työtä. Työnantajatkin ovat huomanneet työvoimapulan, Mielonen sanoo.

Lukuisia media-alan kouluja lakkautettiin 2000-luvun alussa, mikä alkaa myös Mielosen mukaan näkyä alalla tekijöiden puutteena. Mielonen toivoo, että vuodenvaihteessa käytävissä tes-neuvotteluissa otetaan huomioon työntekijöiden jaksaminen.

Apfi ry:n toiminnanjohtaja Teemu Kalliala ei ota kantaa tuleviin tes-neuvotteluihin. Alalla vallitsee Kallialan mukaan pitkästä aikaa täystyöllisyys, mutta hänestä ongelmaa ei pitäisi olla, kun työtä tehdään työaikalain ja yhteisesti sovitun työehtosopimuksen puitteissa.

– Töitä tehdään usein peräkkäisissä projekteissa, eri työnantajan palveluksessa. Tuotantoyhtiö ei voi vaikuttaa työntekijöiden ajankäyttöön työajan ulkopuolella ja työsuhteiden välillä, Kalliala toteaa.

Espoon Bodom-järvelle sijoittuvaa Bodom-elokuvaa (2016) on kuvattu Virossa. Sai Suomen elokuvasäätiöltä 470 000 euron tuotantotuen.