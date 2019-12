Yön uutiskooste: Ukrainan ja Itä-Ukrainan separatistien odotetaan vaihtavan vankeja tänään, Australiassa vaaditaan ilotulitusten perumista maastopalojen vuoksi

Lähes kaikki suomalaiset syövät liikaa suolaa

Lähes kaikki suomalaiset miehet ja 96 prosenttia naisista syövät liikaa suolaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kerrotaan.

Aikuiset saisivat suositusten mukaan syödä enintään viisi grammaa suolaa vuorokaudessa. Suomessa miehet syövät päivittäin keskimäärin lähes kymmenen grammaa ja naiset seitsemän grammaa suolaa.

Suurimmat suolamäärät saadaan liharuoista ja viljavalmisteista, kuten leivästä. Näiden jälkeen eniten suolaa saadaan maitovalmisteista, juustoista sekä kasvis- ja perunaruoista. Myös monissa kalaruoissa on paljon suolaa.

Hivin kotitestejä tehty tuhansittain, markkinoilla myös tartunnan ehkäisevä lääke

Runsaan vuoden markkinoilla olleita hi-viruksen kotitestejä on myyty vajaat 4 000 kappaletta, kertoo tukikeskus Hivpoint. Tietoa siitä, kuinka paljon mahdollisia uusia tartuntoja niiden avulla on löydetty, ei vielä ole. Tarkempaa tietoa on luvassa ensi vuonna, kun lääkäreiden tartuntatauti-ilmoitukset päivitetään.

Hi-viruksen torjunnassa on tämän vuoden aikana Suomessa uutuutena tullut käyttöön hivin prep-lääkitys. Lääkettä otetaan ennakkoon, ja se ehkäisee hivin saamisen. Hivpointin tietojen mukaan Suomessa on muutamia satoja lääkityksen aloittaneita henkilöitä. Pääasiassa käyttäjät ovat miehiä, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa.

Ukrainan ja Itä-Ukrainan separatistien odotetaan vaihtavan vankeja tänään

Ukrainan viranomaisten ja Venäjä-mielisten Itä-Ukrainan separatistien uskotaan vaihtavan keskenään kymmeniä vankeja tänään.

Molemmat osapuolet kertoivat jo aiemmin tässä kuussa järjestettyjen Pariisin neuvottelujen jälkeen, että vankienvaihto tehtäisiin vuoden loppuun mennessä.

Vankienvaihdon uskotaan tapahtuvan lähellä Horlivkan kaupunkia separatistien hallinnoimassa Donetskissa.

Kolme kuukautta sitten Ukraina ja Venäjä vaihtoivat keskenään yhteensä 35 vankia. (Lähde: AFP)

Yli neljännesmiljoona australialaista vaatii Sydneyn uudenvuoden ilotulitusten perumista

Yli 260 000 ihmistä on vaatinut Sydneyn ikonisten uudenvuoden ilotulitusten perumista, uutisoi BBC. Heidän mielestään ilotulituksiin osoitetut varat tulisi käyttää kaupunkia uhkaavien palojen taltuttamiseen.

Sydneyn ylipormestarin mukaan ilotulitusta ei peruta ja lähes koko tämän vuoden ilotulitusbudjetti on jo käytetty.

Aloitteen mukaan viime vuonna ilotulituksiin käytettiin lähes kuusi miljoonaa Australian dollaria eli vähän yli kolme ja puoli miljoonaa euroa.

Perumista vaativien määrä voi vielä nousta, sillä aloite on yhä allekirjoitettavissa internetissä.

Viisi kuoli pienkoneen maahansyöksyssä Louisianassa Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa Louisianan osavaltiossa viisi ihmistä on kuollut pienkoneen maahansyöksyssä, kertovat muun muassa CNN ja New York Times. Kuudes koneen kyydissä ollut selvisi hengissä.

Onnettomuus sattui lähellä Lafayetten lentokenttää lauantaiaamuna paikallista aikaa. Koneen matkustajat olivat menossa Atlantaan katsomaan yliopistojoukkueiden välistä amerikkalaisen jalkapallon ottelua.

Lafayetten lentokentän ympäristössä oli lauantaina sumuinen sää koko aamupäivän ajan, kertoo Yhdysvaltojen kansallinen sääpalvelu.

Lähes 30 ihmistä kuoli kahdessa kolarissa Egyptissä - joukossa turisteja

Egyptissä ainakin 28 ihmistä kuoli lauantaina kahdessa erillisessä kolarissa, kertovat mediat ja useat muut paikallislähteet. Kuolleiden joukossa on myös turisteja.

Tuhoisammassa onnettomuudessa kuoli ainakin 22 ihmistä, jotka työskentelivät vaatetehtaassa.

Aikaisemmassa turmassa kaksi turistibussia törmäsi rekkaan Punaisellemerelle johtavalla tiellä. Kolarissa kuoli kuusi ihmistä, joista kolme oli turisteja Malesiasta ja Intiasta. (Lähde: AFP)

Tourilla hiihdetään sprinttiä vapaalla hiihtotavalla

Maastohiihdon Tour de Ski -kilpailusarja jatkuu tänään vapaan hiihtotavan sprintillä. Sprintin aika-ajot Sveitsin Lenzerheidessa alkavat kello 9.50 Suomen aikaa ja loppukilpailut kello 12.20 Suomen aikaa.

Miesten maajoukkueessa kilpailevat Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen, Lari Lehtonen ja Lauri Lepistö. Naisten joukkueessa hiihtävät Kerttu Niskanen, Anne Kyllönen ja Vilma Nissinen.

Seitsemän kilpailun kiertue päättyy 5. tammikuuta Italian Val di Fiemmeen.

Penguins vei voiton Predatorsista, Granlund laukoi sisään kahdesti

Jääkiekon NHL:ssä Pittsburgh Penguins on voittanut Nashville Predatorsin lukemin 6–4.

Ensimmäisessä erässä Penguins laukoi kolme maalia Predatorsin verkkoon. Nashville aloitti kirin toisessa erässä ja teki kolme maalia. Erätauolle lähdettiin 4–1-lukemissa.

Tilanteen ollessa 5–4 Predators otti viime hetkillä maalivahtinsa pois kentältä, ja Penguins teki viimeisen maalinsa tyhjiin.

Nashvillen Mikael Granlund teki ottelussa kaksi maalia, ja Penguinsin Juuso Riikola nappasi itselleen kaksi syöttöpistettä.

Grand slam -paluuta suunnitellut Andy Murray ei pelaa Australian avoimissa

Brittiläinen tennistähti Andy Murray joutuu sittenkin jättämään väliin ensi kuussa alkavan Australian avoimen tennisturnauksen. Murray loukkasi lonkkaansa viime kuussa Davis Cupin ottelussa. Hän kertoi lauantaina, että ei kykene pelaamaan Australiassa.

Kolminkertainen grand slam -voittaja Murray on kärsinyt sitkeistä lonkkavaivoista. Hän ilmoitti viime tammikuussa kyyneleet silmissä lopettavansa peliuransa tänä vuonna. Skotti kuitenkin kävi leikkauksessa ja pyörsi lopettamispäätöksensä. Lokakuussa kerrottiin, että Murray osallistuu Australian avoimiin. (Lähde: AFP)