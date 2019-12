Ammoniakkivuoto tehdasalueella Porissa – pelastuslaitoksen mukaan ei loukkaantuneita

Porin keskustan tuntumassa Aittaluodossa on tapahtunut kemikaalionnettomuus. Kuninkaanlahdenkadulla tehdasalueella on vuotanut 24,5-prosenttista ammoniakkivettä, kertoo Satakunnan pelastuslaitos.

Vuoto on tapahtunut Pori Energian voimalaitoksella, pelastuslaitos kertoo Twitterissä. Ainetta on vuotanut muutamia kymmeniä litroja tiivistevuodon vuoksi.

Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut kemikaalionnettomuuden vuoksi. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta vaarallisen aineen onnettomuudesta viiden jälkeen iltapäivällä. Paikalle hälytettiin useita yksiköitä, ja torjuntatoimet jatkuvat.

Lounais-Suomen poliisista kerrotaan, että poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän rikosta. Poliisi on käynyt paikan päällä, mutta sillä ei ollut kohteessa tehtävää.

Ammoniakki on syövyttävä aine, joka on 25-prosenttisena voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Se saattaa myös aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Lisäksi aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Onnettomuuspaikka sijaitsee Kokemäenjoen lähellä, muttei ole tiedossa, onko vuotanutta ainetta päätynyt luontoon.