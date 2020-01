Törmän huvikeskuksen palosta pidätetty kaksi nuorta miestä, aiemmin kiinniotetut henkilöt vapautettiin kuulustelujen jälkeen

Poliisi on pidättänyt kaksi nuorta miestä epäiltynä Törmän huvikeskuksen palosta. Miehiä epäillään törkeästä vahingonteosta. Joensuussa Törmäntie 5:ssä sijaitseva vanha tanssilava paloi uudenvuoden yönä ja paloa on alusta asti epäilty tahallaan sytytetyksi.

Törmän huvikeskuksen palo havaittiin keskiviikkona aamuyöllä noin kello kolmen aikaan. Sammutustehtäviin osallistui useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Poliisi otti tuoreeltaan kiinni kolme henkilöä tapaukseen liittyen. Nämä poliisin kiinniottamat kolme henkilöä on kuulusteluiden jälkeen vapautettu.

- Poliisi on eilen illalla ottanut kiinni kaksi nuorta miestä epäiltynä törkeään vahingontekoon. Miehet ovat iältään 20- ja 18-vuotiaita. He ovat tällä hetkellä pidätettyjä. Miehiä on tänään kuulusteltu, mutta kuulustelun sisältöä ei asian keskeneräisyyden vuoksi avata julkisuudessa. Teon motiivi on yksi esitutkinnassa selvitettävistä asioista, poliisi tiedottaa.

- Poliisi jatkaa edelleen tapauksen esitutkintaa. Asian tutkinta etenee edelleen muun ohessa kuulusteluin sekä teknisen tutkinnan keinoin. Asiasta tiedottamista harkitaan esitutkinnan edetessä.

Poliisi pyytää edelleen yleisön havaintoja tanssilavan luona nähdyistä henkilöistä erityisesti aamuyöltä 1.1.2020 ennen palon alkamista.

Vihjeet ja tiedot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai sitten puhelimitse vihjepuhelimeen 0295 415 232.