"Pitää olla Haemaelaeinen, ei Hamalainen" – muotovirhe voi käännyttää Venäjän-matkaajan rajalta

Venäjän lokakuun alussa käyttöön ottama uusi ilmainen e-viisumi ei johtanut loppuvuodesta suuriin muutoksiin Venäjään suuntautuvissa matkustajamäärissä, kertovat STT:lle matkailuyritykset sekä rajaviranomaiset.

– Meillä se ei oikeastaan ole hirveästi näkynyt, tuo suomalaisten määrä liikenteen kokonaismäärästä on sen verran pieni meillä, kertoo Lappeenrannan Nuijamaan rajantarkastusaseman päällikkö Ilkka Tuomikko.

Nuijamaan rajaliikenteestä noin 90 prosenttia on Tuomikon mukaan venäläistä, eikä suomalaisten määrässä ole havaittu suurta muutosta.

– Kaksi kuukautta on aika lyhyt aikajänne, suomalaisillahan on voimassa pitkät monikertaviisumit vanhastaan ja he liikkuvat edelleen niillä. Emme sitä erikseen seuraa, kuka menee perinteisellä ja kuka sähköisellä viisumilla.

Vaikutukset ovat olleet vähäisiä niin ikään Vaalimaan rajatarkastusasemalla, kertoo aseman vuoropäällikkö, ylirajavartija Jani Vestman.

– E-viisumia on näkynyt suhteellisen vähän rajanylitysliikenteessä. Se on sujunut ilmeisesti muuten hyvin, mutta ongelmia on ollut siinä, miten nimensä siihen e-viisumihakemukseen litteroi. Jos ä:tä ja ö:tä ei ole litteroinut oikein, se ei ole kelvannut Venäjän viranomaisille, ja sitä kautta heitä on lähetetty takaisin.

Rajalta käännytettyjä ei kuitenkaan Vestmanin mukaan ole ollut kovin montaa.

– Yksittäistapauksista voidaan puhua.

Ilmaisviisumeita välitetään myös matkatoimistoissa

Venäjä on tarkoittanut uuden e-viisumin matkustajien itsensä haettavaksi, mutta osa matkatoimistoista tarjoaa palveluna myös uuden sähköisen viisumin hakemista matkailijan puolesta perinteisten viisumien rinnalla. Yhtiöiden mukaan tällä vältetään esimerkiksi translitterointiin liittyvät virheet.

– Suurin ongelmahan on tiedossa, eli ihmiset täyttävät nimensä väärin. "Haemaelaeinen" pitää olla, ei "Hamalainen", kertoo Helsingissä toimivan Lähialuematkojen toimitusjohtaja Peter Holst.

Lähialuematkojen loppuvuonna käsittelemistä viisumeista noin 5–10 prosenttia oli uutta sähköistä tyyppiä, arvioi toimitusjohtaja.

– Meidän analyysi on, että ei tämä ole hirveästi vaikuttanut. Joitakin satoja e-viisumeita on siinä joukossa, jota meiltä pyydetään, Holst sanoo.

Loppuvuoden Venäjälle matkustajien määrässä ei ole näkynyt muutosta edellisvuoteen verrattuna myöskään Saimaa Travelilla, joka ei ole ryhtynyt tarjoamaan sähköisiä viisumeita.

– Me noudatetaan Venäjän suurlähetystön ohjetta, jonka mukaan e-viisumia ei ole tarkoitettu matkatoimistojen välitykseen. Viimevuotisilla mennään myös normaaliviisumien myynnissä, kertoo Saimaa Travelin toimitusjohtaja Kirsti Laine.

Verkossa haettava e-viisumi on tällä erää ilmainen, mutta sen on arveltu muuttuvan maksulliseksi tulevaisuudessa. Samalla se leviäisi koskemaan koko Venäjää. Nykyinen e-viisumi koskee vain Pietarin ja Leningradin aluetta.

Sähköinen viisumi myönnetään 30 päiväksi myöntämispäivästä laskien ja enintään kahdeksan vuorokauden oleskelulle.