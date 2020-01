Sunnuntaina pakastaa, mutta loppiaisena lämpenee jälleen

Sunnuntaina sää on selkeä, pakkasvoittoinen ja heikkotuulinen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Lounaisessa saaristossa lämpötilat ovat noin kaksi astetta plussan puolella. Muulta osin maassa on pitkälti pakkasta. Jopa maan eteläosassa on yhdestä viiteen pakkasastetta.

Maan keskiosassa elohopea pyörii 5–10 pakkasasteen tienoilla, pohjoisessa pakkasta on kymmenestä viiteentoista astetta.

– On ihan aurinkoinen päivä oikeastaan koko maassa, ei ole sateita tiedossa, Viljamaa kertoi STT:lle lauantai-iltana.

Illalla pilvisyys alkaa kuitenkin lisääntyä lännestä alkaen, ja maanantain vastaisena yönä maan yli kulkee sadealue.

– Sade alkaa lumena, mutta näyttäisi siltä, että etenkin maan eteläosissa saderintaman jälkipuolella sataa myös räntää ja vettä.

Pakkasta enää pohjoisessa

Sadealue ja pilvisyys menevät maanantain vastaisen yön ja varhaisen aamun aikana Suomen yli itään. Aamukahdeksalta loppiaisen puolella on maan länsiosa jo poutaantunut.

Myös lämpötilat nousevat hieman loppiaisena.

– Etelässä on taas muutama aste lämmintä, noin yhdestä kolmeen astetta ja lounaissaaristossa nousee jopa viiteen lämpöasteeseen. Maan keskiosassa on sitten nollan molemmin puolin, ja maan pohjoisosassa on vielä pakkasta.

Viljamaa kertoo, että tiistaina Jäämerellä näyttäisi olevan taas matalapainetta ja tuulet puhaltavat lounaasta Suomen yli. Tiistaina on melko pilvistä.

– Näyttäisi siltä, että sää lauhtuu jonkin verran ja nollaraja nousee Oulun korkeudelle asti. Maan etelä- ja keskiosassa tulee heikkoja vesisateita tai tihkua, Viljamaa kertoo.

Pakkasta riittää tiistaipäivälle vielä Lapissa ja Pohjois-Karjalassa, joissa voi paikoin tulla myös heikkoja lumisateita.

Säävaroituksia lähinnä öisin

Lauantai-iltana monella merialueella on myrskyvaroitus vielä puoleenyöhön asti ja muilla alueilla on varoituksia kovasta tuulesta.

– Tuulet kuitenkin heikkenevät ja huominen on melko heikkotuulinen päivä ja kun ei sadakaan, ei varoituksia huomiselle juurikaan ole, Viljamaa kertoo.

Suurin osa merialueiden varoituksista on jo poistunut sunnuntain aamukuuteen mennessä.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen yli liikkuvan saderintaman vuoksi tieliikenteessä on varoituksia heikosta ajokelistä. Varoitukset kuitenkin poistuvat pitkälti loppiaisaamuun mennessä.

Viljamaan mukaan säämallit lupaavat eteläänkin lunta kahdesta neljään senttiä. Tämä vaikuttaa jonkin verran ajo-olosuhteisiin.

Pikkuteillä ongelmaksi on koitunut lauhan ja pakkasen vaihtelu, jonka vuoksi teillä voi olla jäiset pinnat, Viljamaa kertoo.

– Jos siihen luntakin pieni kerros tulee, niin se voi olla petollinen, hän lisää.