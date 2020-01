HS ja MTV: Rikollisjengi United Brotherhood kertoo lopettavansa – Poliisihallitus vaatii silti käräjillä jengin lakkauttamista

– Lakkauttaminen tarkoittaa, että olemassa olevista toimitiloista ja käytetyistä tunnuksista luovutaan, sähköpostissa kerrottiin MTV:n mukaan.

Päätöksen taustalla on Poliisihallituksen vaatimus United Brotherhoodin ja sen alajärjestö Bad Unionin lakkauttamisesta lain ja hyvien tapojen vastaisina. Vaatimusta on määrä käsitellä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa keskiviikkona. Jos vaatimus menisi läpi, kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun tällaisen jengin toiminta lakkautettaisiin oikeuden päätöksellä Suomessa.

Poliisihallituksen mukaan United Brotherhoodin ilmoitus ei vaikuta viranomaisten vaatimukseen lakkauttamisesta.

– Prosessin mukaan mennään ja tällä tietoa ollaan myös menossa valmisteluistuntoon. Ei olla sen suhteen tehty ratkaisua, ettei jatkuisi, sanoo poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi Poliisihallituksesta STT:lle.

Saukoniemi huomauttaa, että viranomaisten kanne on jätetty ja UB on siihen vastannut kuukausia sitten.

Valmisteluistunto on keskiviikkona, joten ajoitus ilmoitukselle tuskin on sattuma.

"Debatti oikeussalissa voi jäädä ohueksi"

Keskusrikospoliisi (KRP) pitää oikeusjutun käsittelemistä normaaliin tapaan tärkeänä ensinnäkin, koska se olisi ennakkotapaus muita vastaavia kerhoja varten, kertoo rikostarkastaja Ari Lahtela KRP:stä STT:lle.

Lahtela ei toisekseen usko, että UB-porukan toiminta loppuu.

– Ennen kuin nähdään, että liivejä ei ole ja kerhotiloja ei ole ja porukka ei esimerkiksi jatka rikollista toimintaa täysin jonkun muun lipun alla, olisi se sitten vaikka BB, Lahtela sanoo.

Mitenkään virallisesti UB ei voi toimintaansa edes lopettaa, koska se ei ole rekisteröity yhdistys. Kannetta ajetaan viranomaisten jengin johtajana pitämää miestä vastaan. STT ei ole toistaiseksi tavoittanut miehen oikeusavustajaa kommentoimaan asiaa.

UB:n ilmoitus voi kuitenkin vaikuttaa oikeudenkäyntiin. Debatti oikeussalissa voi jäädä ohueksi, jos toinen osapuoli vain ilmoittaa, ettei ole mitään lausuttavaa, kun ei ole mitään kerhoakaan, Lahtela arvioi.

Viranomaiset: Jengillä vaikutusvaltaa myös vankiloissa

Syyttäjä ja Poliisihallitus perustelivat lakkauttamisvaatimustaan muun muassa liivijengin väkivaltaisuudella ja aseistautumisella. Niiden mukaan liivijengi rajoittaa muiden ihmisten perusoikeuksia. Kanteen mukaan jengi on yhdistyslaissa kielletyksi määritelty sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt yhdistys.

Rikollisryhmän toimialoja ovat olleet erityisesti huumekauppa ja kiristys. Sen toiminnan tarkoituksena on kanteen mukaan ollut hankkia taloudellista hyötyä rikoksia tehtailemalla. Viranomaisten mukaan jengi on ollut hierarkkisesti järjestynyt ja sen vaikutusvalta on läpäissyt vankilan muurit. Lisäksi United Brotherhoodin tunnuksilla on ollut merkittävä pelotevaikutus ulkopuolisiin.

United Brotherhood perustettiin keväällä 2010 yhdistämällä tuolloin itsenäisinä toimineet ryhmät Me Olemme Rikollisten Eliittiä (M.O.R.E), Natural Born Killers (N.B.K.) ja Rogues Gallery (R.G.).

Korjattu aiempaa uutista klo 14.04: Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että asiaa käsitellään Uudenmaan käräjäoikeudessa. Kyseisen käräjäoikeuden nimi on kuitenkin Itä-Uudenmaan käräjäoikeus.