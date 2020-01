Perintötekijät määrittävät voimakkaasti sitä, miten tehokkaasti ihmisen elimistö käyttää rasvaa energialähteenä, ilmenee Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta.

Rasvan käytön tehokkuuden on jo aiemmin havaittu vaihtelevan voimakkaasti ihmisten välillä. Kuitenkin vain alle puolet vaihtelusta on pystytty yhdistämään eroihin elintavoissa tai kehonkoostumuksessa. Perimän on epäilty selittävän loput vaihtelusta, mutta siitä ei ole aiemmin ollut tutkimusnäyttöä.

Tulokset perustuvat tutkimukseen, johon osallistui 23 identtistä mieskaksosparia.

