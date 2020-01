PAM haluaa eroon kiky-tunneista – "Talkootöiden aika on ohi"

Palvelualojen ammattiliitto PAM haluaa eroon kiky-tunneista kevään työehtosopimusneuvotteluissa.

– Talkootöiden aika on ohi, sanoi liiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Hänen mielestään kiky-tunneilla lähdettiin tukemaan Suomen vientiteollisuuden kustannuskilpailukykyä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Jos niistä nyt luovutaan nimenomaan vientiteollisuuden puolella, olisi erinomaisen epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta, että muiden alojen työntekijät joutuisivat jatkamaan ilmaistyön tekemistä.

PAM aloittaa omat työehtosopimusneuvottelunsa torstaina. Se neuvottelee kevään aikana työehdot yli 400 000 työntekijälle, jotka ovat töissä muun muassa kaupoissa, ravintoloissa, kampaamoissa, hotelleissa ja kiinteistönhuollossa.

Työntekijöitä edustava Teollisuusliitto sekä työnantajien Teknologiateollisuus hyväksyivät viikonloppuna uuden teknologiateollisuuden työehtosopimuksen.

Sopimus korottaa alan palkkoja 3,3 prosenttia kahden vuoden aikana. Lisäksi sovittiin, että kiky-työtunnit poistetaan.

Neljännes myyjistä vasten tahtoaan osa-aikaisena

Teknologiateollisuuden työehdot ovat merkittävä päänavaus, sillä niillä on vaikutusta muidenkin alojen palkankorotuksiin.

PAM ei avaa palkankorotustavoitteitaan.

– Neuvottelu- ja palkankorotustavoitteet asetetaan vasta meidän hallituksessamme myöhemmin.

Riittääkö PAMille vientialalle neuvoteltua pienempi palkkaratkaisu?

– Lähdemme neuvottelemaan omista lähtökohdistamme käsin, Rönni-Sällinen kuittasi.

Yksi tärkeimmistä tavoitteista PAMilla on osa-aikaisten työntekijöiden parempi mahdollisuus kokoaikatyöhön. Palvelualoilla osa-aikatyön tekeminen on yleistä. Esimerkiksi myyjistä osa-aikaisia on lähes puolet. Heistä lähes puolet eli 19 300 haluaisi kokoaikatyön.

– Työsopimuslaissa on tälläkin hetkellä esimerkiksi lisätyöntarjoamisvelvollisuus, mutta se ei nyt tunnu toteutuvan, Rönni-Sällinen sanoi.

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, hänen on työsopimuslain mukaan tarjottava näitä töitä jo olemassa oleville osa-aikatyöntekijöilleen. Koko palvelualalla keskimääräinen viikkotyöaika on 30 tuntia.

On myös asioita, joista PAM ei aio sopia neuvotteluissa.

– Lakko-oikeuden kaventaminen tai ay-jäsenmaksun työnantajaperinnästä luopuminen ovat sellaisia. Näiden nostaminen neuvottelupöytään olisi meidän mielestämme viesti siitä, että työnantajat ovat liikkeellä aivan muissa asioissa kuin työehtoja sopimassa ja aloja kehittämässä.

Työnantajia kaupan alalla edustava osapuoli neuvotteluissa on Kaupan liitto. Liitosta ei kommentoitu STT:lle tavoitteiden yksityiskohtia neuvottelurauhan nimissä.

Muita neuvottelukumppaneita ovat Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ja Palvelualojen työnantajat Palta.