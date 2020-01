Nuori nainen katosi Somerolla kesällä – Nyt uhrin entinen poikaystävä tunnustaa aiheuttaneensa kuoleman

Vuonna 1995 syntynyt mies on kertonut olevansa osallinen entisen tyttöystävänsä, 21-vuotiaan naisen kuolemaan viime kesänä Somerolla Varsinais-Suomessa, kertoo poliisi.

Milla Aronen katosi kesäkuussa kesken varusmiespalveluksen, ja poliisi kertoi myöhemmin tutkivansa henkirikosta. Entinen poikaystävä vangittiin epäiltynä elokuun lopussa, mutta hän on tähän saakka kiistänyt kuulusteluissa osallisuutensa tapahtuneeseen.

– Tässä viime viikolla tuli käänne tutkintaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jarkko Toivonen keskusrikospoliisista STT:lle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mies on ollut aiemmin muistamaton tapahtumasta, mutta lausunto muuttui, kun asia oli jo menossa pian syyttäjälle.

– Hän on tunnustanut, että hän on sen kuoleman aiheuttanut, Toivonen sanoo.

Nyt asian tutkinta jatkuu ja syytteennoston määräpäivää on siirretty huhtikuulle.

Suhde päättyi jo kauan aikaa sitten

Epäilty on myös kertonut tarkempaa tietoa ruumiin sijainnista, joten etsintäaluetta on pystytty rajaamaan tarkemmin. Arosen ruumis on edelleen kateissa, vaikka sitä on etsitty laajalta alueelta kesän, syksyn ja talven aikana.

Epäilty ja uhri ovat olleet poliisin mukaan seurustelusuhteessa, joka on tosin päättynyt pari vuotta sitten. Poliisi ei kommentoi sitä, millaiset välit heillä on sittemmin ollut.

Mies on myös antanut oman selvityksensä myös teon motiivista, Toivonen kertoo, muttei kommentoi sitä tarkemmin.

Tapausta tutkitaan murhana suunnitelmallisuuden takia.

– Aikaisemmin tutkinnan aikana on ollut syytä epäillä, että tähän on liittynyt suunnitelmallisuutta ja taloudellisen edun tavoittelua.

Raha on poliisin mukaan yksi motiiveista

Mies on poliisin mukaan hankkinut uhrin verkkopankkitunnukset ja pankkikortin ja ottanut pikavippejä. Tätä on tapahtunut Toivosen mukaan sekä ennen että jälkeen surman.

Raha on siten poliisin käsityksen mukaan ainakin yksi motiiveista, muttei välttämättä ainoa.

Aronen katosi kesäkuussa, ja hänen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi sunnuntain 9. kesäkuuta vastaisena yönä.

Poliisi pyytää edelleen vihjeitä tai havaintoja epäillystä henkirikoksesta. Erityisesti liikenne Somerolta Somerniemelle ja Saloon sekä pää- että sivuteiltä aamuyönä 9. kesäkuuta kiinnostaa poliisia.

Viheitä voi ilmoittaa puhelinnumeroon 050 456 4903 tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .