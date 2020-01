TikTok-sovelluksesta löytyi haavoittuvuuksia – yli miljardin käyttäjän tietoja vaarantaneet ongelmat nyt korjattu

Erityisesti lasten ja nuorten suosimassa mobiilisovellus TikTokissa on havaittu useita haavoittuvuuksia. Niiden vuoksi käyttäjien henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitteet ja sähköpostiosoitteet, ovat olleet vaarassa paljastua.

Riskit havaitsi tietoturvayhtiö Check Point Research, joka ilmoitti haavoittuvuuksista TikTokin kehittäjille. Check Pointin mukaan kyberongelmat korjattiin, ja TikTokin käyttöä voi nyt jatkaa turvallisesti.

Ennen kuin tietosuojan aukot korjattiin, hyökkääjät olisivat voineet esimerkiksi muokata Tiktokin käyttäjätilien sisältöä ja poimia niille tallennettuja luottamuksellisia tietoja.

"Houkuttelevat hyökkääjiä"

Check Point Research arvioi, että moni sosiaalisen median suosittu sovellus on edelleen hakkerointivaarassa.

– Sosiaalisen median sovellukset ovat usein alttiita haavoittuvuuksille. Ne sisältävät paljon yksityisiä tietoja ja ovat suosittuja kohteita hyökkääjille. Pahantekijät käyttävät suuria määriä rahaa ja vaivaa tunkeutuakseen tällaisiin valtavan suosittuihin sovelluksiin. Silti useimmat käyttäjät olettavat, että sovellus suojelee heidän tietojaan, sanoo Check Pointin edustaja Oded Vanunu yhtiön tiedotteessa.

Yli miljardi käyttäjää saanut TikTok on yksi maailman ladatuimmista sovelluksista. Kiinalainen sovellus on saatavana yli 150 markkina-alueella ja sitä käytetään 75 kielellä. Lokakuusta 2019 lähtien TikTok on ollut Yhdysvaltain eniten ladattu sovellus.

TikTok on tarkoitettu lyhyiden videoiden jakamiseen. Se toimii Android- ja iOS-alustoilla.